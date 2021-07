Da Palermo: Jil Teichmann dà forfait. La Ruse ai quarti di finale senza giocare

Qualificazione ai quarti di finale senza giocare per Elena Gabriela Ruse che, nel primo match in programma oggi sul campo centrale, sarebbe dovuta scendere in campo per affrontare la vincitrice dell’edizione 2019 dei Palermo Ladies Open, Jil Teichmann.

La tennista svizzera, testa di serie n. 3, è stata costretta al ritiro a causa di un infortunio alla coscia sinistra. La Ruse, proveniente dalle qualificazioni, affronterà nei quarti la vincente della partita tra l’italiana, Lucia Bronzetti, e l’americana Grace Min.

Il programma sul campo centrale avrà, pertanto, oggi inizio alle ore 17 con il match tra la francese, Oceane Dodin (testa di serie n. 6 del torneo) e la russa Vitalia Diatchenko. A seguire giocheranno Bronzetti-Min ed in chiusura Cristian-Qinwen Zheng.