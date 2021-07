Da Palermo: Subito eliminata Liudmila Samsonova. Out Giulia Gatto Monticone

La sorpresa arriva con il primo match serale: la giovanissima cinese, Qinweb Zheng, da molti considerata una predestinata, fa fuori con disarmante facilità Liudmila Samsonova, ovvero la giocatrice che ha registrato i maggiori progressi in classifica nell’ultimo mese.

Aveva faticato pochissimo nelle qualificazioni e, apparentemente, la diciottenne cinese, n. 171 del ranking, vincitrice di 6 Tornei ITF negli ultimi 10 mesi (l’ultimo nel 60 mila a Splavy in Repubblica Ceca), ha faticato poco anche contro la russa d’Italia, testa di serie n. 2 a Palermo, battuta in 2 set con il punteggio di 6-3 6-2. Per la Samsonova, che dal 14 giugno scorso ha scalato 50 posizioni nella classifica mondiale (è adesso 54) si tratta di una battuta d’arresto inaspettata dopo le mirabilie sull’erba di Berlino prima (dove ha vinto il WTA 500) e di Wimbledon poi (è arrivata fino agli ottavi di finale).

Qinwen si trova adesso aperta la strada per far tanta “carriera” a Palermo: al secondo turno affronterà la romena Cristian (che ha faticato per avere la meglio sull’azzurra, Nuria Brancaccio, nel Main Draw grazie ad una Wild Card) e poi, in una ipotetica semifinale, Jil Teichmann che, sia pure con qualche difficoltà di troppo, ha superato il primo turno contro la spagnola Bassols Ribera.

Dopo l’eliminazione della Brancaccio, niente da fare nemmeno per la veterana Giulia Gatto Monticone (191) battuta in 2 set dall’australiana Inglis.

Rimangono in tabellone altre due azzurre: Lucia Bronzetti che domani alle 16 affronterà nel primo incontro sul campo centrale, la bulgara Tomova (117) e Lucrezia Stefanini (252) che giocherà l’ultimo match del programma serale contro la testa di serie n. 7, Astra Sharma (121).

E’ programmato, invece, per le 20 l’esordio della testa di serie n. 1 del torneo, l’americana Danielle Collins (44), reduce dalla semifinale di Budapest, che alle 20 affronterà la tedesca Gerlach (225, reduce dalle qualificazioni).

WTA 250 PALERMO LADIES OPEN

RISULTATI PRIMO TURNO TABELLONE PRINCIPALE

19 LUGLIO 2021

[WC] N. Brancaccio (ITA) vs J. Cristian (ROU) 6-2 3-6 4-6

[Q] M. Bassols Ribera (ESP) vs [3] J. Teichmann (SUI) 6-3 4-6 1-6

[Q] Q. Zheng (CHN) vs [2] L. Samsonova (RUS) 6-3 6-2

G. Gatto-Monticone (ITA) vs M. Inglis (AUS) 2-6 3-6

[6] O. Dodin (FRA) vs A. Dulgheru (ROU) 6-3 6-2

V. Diatchenko (RUS) vs J. Grabher (AUT) 6-3 7-6

L. Kung (SUI) vs N. Vikhlyantseva (RUS) 3-6 2-6

L. Arruabarrena (ESP) vs G. Min (USA) 3-6 4-6

[WC] M. Paoletti (ITA) / L. Pigato (ITA) vs Q. Gleason (USA) / J. Rompies (INA) 6-3 10-8

[WC] C. Rosatello (ITA) / D. Spiteri (ITA) vs A. Panova (RUS) / J. Wachaczyk (GER) 2-6 1-6