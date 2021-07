ATP Umago: Stefano Travaglia elimina Munar. Alessandro Giannessi passa le qualificazioni

Alessandro Giannessi ha centrato la qualificazione nel torneo ATP 250 di Umago.

Il 31enne spezzino, n.177 ATP e quarta testa di serie delle “quali”, nel turno decisivo ha sconfitto 76(5) 61, in un’ora e 51 minuti di gioco, l’argentino Renzo Olivo, n.215 ATP e sesta testa di serie. Per il ligure qualche difficoltà solo in avvio (sotto 3-1 nel primo set).

Esordio positivo per Stefano Travaglia, n.91 ATP, sorteggiato al primo turno contro lo spagnolo Jaume Munar, n.67 del ranking e sesto favorito del seeding.

L’azzurro ha sconfitto l’iberico con il risultato di 63 76 (1) rimontando nel secondo set uno svantaggio di 3 a 4 e servizio per l’avversario.

Stefano poi sul 6 a 5 ha mancato due palle match sulla battuta dell’iberico prima di aggiudicarsi però la partita al tiebreak con un netto 7 punti a 1.

Al secondo turno sfiderà un altro spagnolo Carlos Taberner.

ATP ATP Umag Travaglia S. Travaglia S. 6 7 Munar J. Munar J. 3 6 Vincitore: Travaglia S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 Munar J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Munar J. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Travaglia S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Munar J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Travaglia S. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Munar J. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Travaglia S. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Munar J. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Munar J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Munar J. 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Travaglia S. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Munar J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Travaglia S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Munar J. 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Munar J. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Munar J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

ATP ATP Umag Giannessi A. Giannessi A. 7 6 Olivo R. Olivo R. 6 1 Vincitore: Giannessi A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Giannessi A. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Olivo R. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Giannessi A. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Olivo R. 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Giannessi A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Olivo R. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Giannessi A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 Giannessi A. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Olivo R. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Giannessi A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Olivo R. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Giannessi A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Olivo R. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Giannessi A. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Olivo R. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Giannessi A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Olivo R. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Giannessi A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Olivo R. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Md

(1) Ramos-Vinolas, Albert vs Bye

Qualifier vs (WC) Ajdukovic, Duje

Taberner, Carlos vs (WC) Serdarusic, Nino

Travaglia, Stefano vs (6) Munar, Jaume

(3) Krajinovic, Filip vs Bye

(WC) Rune, Holger Vitus Nodskov vs Albot, Radu

Caruso, Salvatore vs Martin, Andrej

Pouille, Lucas vs (7) Alcaraz, Carlos

(5) Bedene, Aljaz vs Cecchinato, Marco

Dzumhur, Damir vs Qualifier

Qualifier vs Vesely, Jiri

Bye vs (4) Gasquet, Richard

(8) Mager, Gianluca vs Martinez, Pedro

Qualifier vs Moutet, Corentin

Zapata Miralles, Bernabe vs Cuevas, Pablo

Bye vs (2) Lajovic, Dusan