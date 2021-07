Gauff positiva al Covid, addio Olimpiadi 2021

Dopo la “tegola” in casa Italia per l’infortunio di Matteo Berrettini e l’addio al sogno Olimpico, stanotte una pessima notizia arriva dagli USA. La giovane Cori Gauff è risultata positiva al test Covid prima di partire per Tokyo, quindi è stata costretta ad isolarsi e rinunciare ai Giochi Olimpici.

È stata lei stessa a darne notizia, attraverso un breve post su Instagram: “Sono terribilmente dispiaciuta nel condividere la notizia di esser risultata positiva ad un test Covid-19 e quindi di non essere in grado di disputare i Giochi Olimpici a Tokyo. È sempre stato un sogno poter rappresentare il mio paese alle Olimpiadi, spero che in futuro ci saranno altre occasioni per far diventare realtà questo sogno. Voglio augurare buona fortuna a tutto il team USA e che tutta la famiglia olimpica possa vivere la rassegna in salute e serenità”.

La sensazione è che purtroppo questo ritiro last-minute dai Giochi non sarà l’ultimo…

Marco Mazzoni