Simone Tartarini parla del suo allievo Lorenzo Musetti e sulla scelta di Jannik Sinner: “Ognuno ha una propria visione delle cose, a mio avviso è stata una decisione per tempi e modi sbagliatissima” (Video)

Simone Tartarini coach di Lorenzo Musetti in un’intervista concessa a tiebreakversilia.it, ha parlato del suo allievo e della scelta di Jannik Sinner di non partecipare alle Olimpiadi di Tokyo: “Siamo stati costretti a cambiare i nostri programmi che prevedevano una serie di tornei sulla terra rossa, ma quando c’è di mezzo un evento così importante ed è bello poterci essere. Lorenzo è contento di questo e quindi ora dovremo rivedere la nostra programmazione. La scelta di Sinner? Ognuno ha una propria visione delle cose, a mio avviso è stata una decisione per tempi e modi sbagliatissima. Jannik, anche parlando con Lorenzo a Wimbledon, aveva riferito che avrebbe giocato a Tokyo. Altri giocatori avevano dichiarato per tempo la loro assenza per questioni di programmazione, in questo caso l’iter non è stato lo stesso“.

“Non stava bene a Wimbledon e aveva avuto anche qualche linea di febbre prima di giocare. Non è una giustificazione, ma è quanto accaduto. E’ chiaro che l’aspetto su cui deve lavorare è la continuità e questa si può trovare solo giocando più partite ad alto livello. Il nostro obiettivo per il 2021 è essere tra i migliori 50 giocatori del mondo anche per avere un piano più favorevole rispetto alla partecipazione ai Masters1000“.