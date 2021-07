Giochi Olimpici di Tokyo: Ecco tutti i forfait nei top 50

Ormai ogni giorno che passa ci sono dei forfait dei tennisti per i Giochi Olimpici di Tokyo.

Giocatori come Rafael Nadal, Dominic Thiem, Roger Federer, Sofia Kenin, Bianca Andreescu e Simona Halep hanno deciso di non partecipare alle Olimpiadi. Qui abbiamo raccolto i nomi dei forfait dei top 50 sia nel torneo maschile che in quello femminile.

Giochi Olimpici – Tokyo 2020 Forfait Top 50

Rafael Nadal (3°)

Dominic Thiem (6°)

Roger Federer (9°)

Denis Shapovalov (10°)

Roberto Bautista (14°)

Casper Ruud (16°)

Cristian Garín (18°)

Alex De Minaur (19°)

David Goffin (20°)

Grigor Dimitrov (21°)

Milos Raonic (22°)

Jannik Sinner (23°)

Daniel Evans (28°)

Stan Wawrinka (30°)

Cameron Norrie (32°)

Reilly Opelka (33°)

John Isner (34°)

Borna Coric (35°)

Albert Ramos (41°)

Adrian Mannarino (42°)

Dusan Lajovic (43°)

Filip Krajinovic (44°)

Federico Delbonis (48°)

Lloyd Harris (50°)

Sofia Kenin (4°)

Bianca Andreescu (5°)

Simona Halep (9°)

Victoria Azarenka (14°)

Serena Williams (16°)

Angelique Kerber (22°)

Karolina Muchova (24°)

Madison Keys (26°)

Daria Kasatkina (31°)

Sorana Cirstea (37°)

Johanna Konta (38°)

Shelby Rogers (40°)

Svetlana Kuznetsova (41°)

Danielle Collins (49°)

Tamara Zidansek (50°)