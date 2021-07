McEnroe: “Djokovic può vincere 25 Slam, più di Serena o Margaret Court”

Non si spegne l’eco del successo a Wimbledon 2021 di Novak Djokovic. L’ex campione USA John McEnroe ha parlato alla BBC dell’impresa del serbo e delle sue prospettive nel prossimo futuro. Secondo “Mac”, Novak se resterà in salute è in grado di vincere ancora moltissimo, fino a superare quota 24 Slam, il record assoluto di vittorie Major in singolare detenuto da Serena Williams e Margaret Court. Ecco alcuni estratti del pensiero di McEnroe.

“Djokovic sta giocando meglio di quanto qualsiasi altro giocatore abbia mai fatto. Credo che possa vincere almeno altri 4 o 5 Slam, se resterà in salute. Novak si è messo davvero lontano davanti a tutti in termini di capacità di realizzare ciò che sta facendo e di giocare al meglio sotto molto stress”.

“Sta cercando di battere i record di tutti i tempi, ha molta pressione, ma è in grado di giocare il suo miglior tennis. Ti aspetti che vada avanti almeno per un altro paio d’anni, a meno che qualcuno non si faccia avanti, ma è difficile che riesca a toccare il suo livello”.

“È incredibile avere tre ragazzi che giocano contemporaneamente ad un livello così alto, tanto che sarebbe difficile sostenere che non siano i tre migliori giocatori di sempre. Chi è il migliore? Per dirlo non basta solo sul numero di Major, che ovviamente è una grande cosa, ma è da considerare il loro lavoro complessivo. Per esempio, finire l’anno da numero uno al mondo è molto importante. Alla gente piace parlare di record, in tutti gli sport, non solo nel tennis. C’è molto di cui parlare con questi ragazzi… Se qualcuno mi avesse detto quando giocavo che non ci sarebbe stato solo un giocatore a vincere 20 Slam, ma che ce ne sarebbero stati ben tre, avrei detto la stessa cosa che ho detto all’arbitro nel 1981: you cannot be serious!

Marco Mazzoni