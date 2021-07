WTA Budapest, Praga e Losanna: I risultati del Day 1. La Bronzetti supera le quali. Fuori Errani e Gatto Monticone

Sconfitta amara per Sara Errani nel primo turno del torneo WTA 250 di Budapest.

La 34enne romagnola, n.105 WTA e ottava testa i serie, è stata battuta in rimonta per 46 75 62, dopo oltre due ore e mezza di lotta, dalla rumena Irina Bara, n.119 del ranking.

Da segnalare che Sara nel secondo set sotto per 1 a 5, rimontava fino al 5 pari ma poi subiva un parziale di 8 punti a 2 e cedeva la frazione per 7 a 5.

Giulia Gatto-Monticone è stata eliminata all’esordio nel WTA 250 di Praga.

La 33enne torinese, n.184 del ranking, ha ceduto per 60 46 61, in un’ora e cinquanta minuti di partita, alla belga Greet Minnen, n.122 WTA, “promossa” nona testa di serie dopo il forfait a tabellone già compilato di Su-Wei Hsieh di Taipei, trionfatrice del doppio a Wimbledon.

Nel turno unico delle qualificazioni del torneo WTA 250 di Losanna Lucia Bronzetti, n.241 WTA (best ranking) e seconda testa di serie delle “quali”, ha battuto in rimonta per 36 63 63, dopo oltre due ore di battaglia, l’elvetica Ylena In-Albon, n.327 WTA.

La Bronzetti debutterà contro un’altra giocatrice svizzera, Tess Sugnaux, n.608 del ranking in gara grazie ad una wild card: Lucia si è aggiudicata entrambe le sfide precedenti con la 26enne elvetica.

WTA 250 Budapest (Ungheria) – 1° Turno, terra battuta

WTA 250 Livesport Prague Open (Repubblica Ceca) – 1° Turno, cemento

WTA 250 Lausanne (Svizzera), – 1° Turno terra battuta

WTA 250 Lausanne (Svizzera) – Turno Unico Qualificazione, terra battuta

Md

(1) Tamara Zidansek vs Marina Melnikova

Varvara Gracheva vs (SR) Mandy Minella

(Q) Lucia Bronzetti vs (WC) Tess Sugnaux

Olga Govortsova vs (8) Anna Blinkova

(3) Jil Teichmann vs Maryna Zanevska

Francesca Di Lorenzo vs Stefanie Voegele

Katarina Zavatska vs Natalia Vikhlyantseva

(Q) Valentini Grammatikopoulou vs (7) Jasmine Paolini

(5) Caroline Garcia vs (SR) Alexandra Dulgheru

Kristyna Pliskova vs (Q) Astra Sharma

Zarina Diyas vs (WC) Simona Waltert

(Q) Ulrikke Eikeri vs (4) Camila Giorgi

(6) Arantxa Rus vs Kamilla Rakhimova

Susan Bandecchi vs Clara Burel

Anna-Lena Friedsam vs (WC) Alycia Parks

Harmony Tan vs (2) Fiona Ferro