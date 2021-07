Rafael Nadal e la scelta di giocare a Washington

È stata con grande sorpresa che è arrivata la notizia del ritorno di Rafael Nadal alla competizione in un torneo che non aveva mai giocato nella sua carriera.

Il numero 3 del ranking ATP andrà a Washington, con una wild card, per giocare il Citi Open, un torneo della serie 500 dell’ATP Tour, per iniziare la sua preparazione per gli US Open. Cosa c’è dietro questa decisione? Mark Ein, direttore del torneo nordamericano, ha spiegato come è nato il tutto.

“Nadal non è mai stato a Washington DC, quindi il suo team ci ha parlato un paio di settimane fa e ci ha detto che stavano considerando di giocare il torneo. Naturalmente ci siamo messi subito all’opera per mostrare loro che Washington sarebbe un posto fantastico per gareggiare, e in più potrebbe vivere una grande esperienza in una città in cui non è mai stato”, ha detto a NBC Sports Washington.

Mark Ein è assolutamente entusiasta della notizia e lo considera addirittura il miglior ‘ingaggio’ di sempre per il Citi Open. “È indescrivibile che un’icona mondiale come Rafa Nadal venga nella nostra città e incontri la nostra comunità. Dopo 52 edizioni del torneo, dove ci sono stati grandi campioni come Jimmy Connors, Ivan Lendl o Arthur Ashe, crediamo che Rafa ci porterà a un altro livello. Non c’è mai stato un giocatore importante come lui in questo torneo. È molto eccitante. È una figura che trascende il tennis e anche lo sport stesso. Basta dire ‘Rafa’ e sai di chi stai parlando”, ha concluso.