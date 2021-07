Challenger Iasi: Il Main Draw e il Tabellone di Quali. Due azzurri presenti nel Md

CHALLENGER Iasi (Romania) – Tabellone Principale, terra battuta

(1) Gaston, Hugo vs Fatic, Nerman

Pecotic, Matija vs Ortega-Olmedo, Roberto

Ajdukovic, Duje vs (WC) Cretu, Cezar

Qualifier vs (6) Copil, Marius

(4) Meligeni Rodrigues Alves, Felipe vs Sijsling, Igor

(WC) Palosi, Stefan vs (PR) Donati, Matteo

Sanchez Izquierdo, Nikolas vs (WC) Ionel, Nicholas David

Krstin, Pedja vs (8) Kuzmanov, Dimitar

(7) Janvier, Maxime vs Benchetrit, Elliot

(Alt) Casanova, Hernan vs Serdarusic, Nino

Gabashvili, Teymuraz vs Miedler, Lucas

Andreev, Adrian vs (3) Muller, Alexandre

(5) Kolar, Zdenek vs Qualifier

Dougaz, Aziz vs Qualifier

Qualifier vs Jianu, Filip Cristian

Bonadio, Riccardo vs (2) Couacaud, Enzo

(1) Ignatik, Uladzimirvs (WC) Coman, Mihai AlexandruLazarov, Alexandarvs (7) Gautier, Alexis

(2) Zekic, Miljan vs Eysseric, Jonathan

(WC) Onofrei, Matei Cristian vs (6) Gonzalez, Alejandro

(3) Martineau, Matteo vs (WC) Dancu, Vlad Andrei

Jecan, Alexandru vs (5) Poljak, David

(4) Bobrov, Bogdan vs Prihodko, Oleg

Tomescu, Dan Alexandru vs (8) Perchicot, Matthieu

Court 1 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Uladzimir Ignatik vs [WC] Mihai Alexandru Coman

2. [WC] Matei Cristian Onofrei vs [6] Alejandro Gonzalez

3. Dan Alexandru Tomescu vs [8] Matthieu Perchicot (non prima ore: 11:30)

Court 2 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Matteo Martineau vs [WC] Vlad Andrei Dancu

2. Alexandru Jecan vs [5] David Poljak

3. [2] Miljan Zekic vs Jonathan Eysseric (non prima ore: 11:30)

Court 5 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Alexandar Lazarov vs [7] Alexis Gautier

2. [4] Bogdan Bobrov vs Oleg Prihodko