Felix Auger-Aliassime e l’amicizia con Matteo Berrettini: “È uno dei miei migliori amici nel circuito, ed è anche una grande persona”

Felix Auger-Aliassime ha raggiunto i quarti di finale di un torneo del Grande Slam per la prima volta in carriera. Il 20enne canadese ha vissuto uno dei momenti più importanti quando ha superato ieri Alexander Zverev e ora affronterà Matteo Berrettini. Tuttavia, il 19° classificato ATP rifiuta le responsabilità da qui in avanti, anche perché non ha dubbi su chi sono i favoriti.

“L’erba è sempre un po’ diversa dal resto delle superfici perché si gioca poco nel corso dell’anno e chi la ama di più e ha più esperienza può avere dei grandi risultati Poi abbiamo i grandi campioni come Djokovic e Federer, che sono i grandi favoriti per il titolo e saranno difficili da battere. L’assenza di Rafa e Domi ha anche aperto un po’ il tabellone”.

Prima di guardare avanti allo scontro con il suo amico Matteo Berrettini, Auger-Aliassime non ha avuto dubbi nel considerare il trionfo su Zverev come il più importante della sua giovane carriera: “È la migliore vittoria della mia carriera. La mia esultanza è stata molto genuina perché è stato un grande risultato per la mia carriera. Voglio giocare nei Grand Slam e ancora di più a Wimbledon, che è il mio torneo preferito. Per di più, considerando quello che è successo, in una partita con tanti alti e bassi sono davvero contento per la vittoria”.

Ora, dunque, ci sarà Matteo Berrettini. “L’altro giorno abbiamo guardato insieme la partita dell’Euro 2020 tra Italia e Belgio. Le nostre fidanzate sono amiche e passano molto tempo insieme. È uno dei miei migliori amici nel circuito, ed è anche una grande persona. Vado molto d’accordo con lui. Inoltre, nella bolla a volte ceniamo insieme e abbiamo fatto entrambi un grande torneo finora. Ma distinguiamo ovviamente ciò che accade dentro e fuori dal campo”.