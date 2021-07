Wimbledon 2021: Berrettini per la storia, contro Auger-Aliassime è favorito per la semifinale. L’azzurro è il quinto italiano ad approdare ai quarti nella storia di Wimbledon

Matteo Berrettini può rompere altri record. Dopo essere stato il primo italiano a centrare i quarti di Wimbledon dopo 23 anni, il tennista romano potrebbe riportare l’Italia in semifinale per la prima volta dal 1960, ma per arrivare al penultimo atto dovrà superare il canadese Felix Auger-Aliassime. Gli analisti di PlanetWin365 vedono il classe ’96 favorito a 1,33, mentre la vittoria del giovane nordamericano è offerta a 3,35. Tra i risultati esatti, il 3-0 in favore di Berrettini è avanti a 2,82, seguito dal 3-1 a 3,89 e dal 3-2 a 6,55. Berrettini è anche il quarto favorito per la conquista del torneo.

Davanti a tutti c’è il numero uno Novak Djokovic, il cui successo sull’erba britannica si gioca a 1,43. Segue Daniil Medvedev, per cui un eventuale vittoria moltiplicherebbe per 6 la posta giocata, mentre per Roger Federer che è in discesa dopo aver battuto Lorenzo Sonego: la quota è 7,00, davanti all’italiano a 7,50.

Quarti di Finale

Berrettini (7) – Auger Aliassime (16) 1-0 1.32 3.46

Djokovic (1) – Fucsovics 2-0 1.02 16.99

Khachanov (25) – Shapovalov (10) 0-1 3.17 1.36

Pliskova (8) – Golubic 0-1 1.44 2.86

Muchova (19) – Kerber (25) 0-2 2.25 1.67

Jabeur (21) – Sabalenka (2) 1-1 2.14 1.74

Barty (1) – Tomljanovic 0-0 1.18 4.93

Matteo Berrettini è anche il quinto italiano nella storia che giunge ai quarti di finale di Wimbledon: bilancio (finora) di 1 vittoria e 4 sconfitte.

1928 UBERTO DE MORPURGO-Lacoste (Fra) 0-3 (2-6, 3-6, 4-6)

1955 NICOLA PIETRANGELI-Nielsen (Dan) 2-3 (6-1, 3-6, 7-5, 6-2, 7-5)

1960 NICOLA PIETRANGELI-MacKay (Usa) 3-1 (16-14, 6-2, 3-6, 6-4)

1979 ADRIANO PANATTA-Du Prè (Usa) 2-3 (6-4, 4-6, 7-6, 4-6, 3-6)

1998 DAVIDE SANGUINETTI-Krajicek (Ola) 0-3 (2-6, 3-6, 4-6)





