Wimbledon: Sonego lotta alla grande nel primo set, la pioggia “lo stoppa” e Federer ne approfitta. Lo svizzero vince in tre set

Lorenzo Sonego è bravo e sfortunato contro sua “maestà” Roger Federer. Cede in tre set allo svizzero Lorenzo, autore di una partita coraggiosa che si decide di fatto nel primo, complicatissimo, set. Va in svantaggio, rimonta e serve sul 5 pari. Affronta una palla break e… piove! Si chiude il tetto, si ricomincia dopo 20 minuti e commette doppio fallo. È il break decisivo, Roger chiude con qualche patema il primo set e si scioglie una volta in vantaggio, incide nel secondo (lo chiude con un solo break) e scappa via sicuro nel terzo set. Una volta preso il comando delle operazioni, Federer ha giocato “libero”, ha imposto la sua classe e chiuso per 7-5 6-4 6-2. Aspetta il vincente di Hurkacz – Medvedev, interrotta per pioggia. Una buona prestazione dell’azzurro, soprattutto al servizio e come attitudine, ma non è riuscito a rispondere con continuità ed ha pagato molto sul lato sinistro gli attacchi e variazioni di Roger. Uno “stress” per coprire il lato debole che gli è costato anche troppa fretta nel chiudere col diritto e quindi molti errori in spinta.

“Non è bello che il mio avversario avrà un giorno in meno di riposo… ma loro sono giovani, possono recuperare meglio di me”, dichiara un sorridente Roger, che giocherà il 58esimo quarto di finale in un Slam. Pazzesco! Non sarà un match facile per lo svizzero, ma è in evidente crescita di condizione fisica, più sciolto oggi nei recuperi e più continuo nella spinta col diritto. Ancora a corrente alternata col servizio, soprattutto con la prima, anche se oggi ha compensato piuttosto bene con molte seconde palle lavorate, cariche di spin e molto precise.

Proprio col servizio e tante variazioni Roger ha vinto la partita odierna. Oltre ai punti diretti, Roger non ha dato ritmo alla risposta di Sonego, tra botte al centro, slice molto angolati e tanti servizi carichi di effetto “kick” sul rovescio dell’azzurro. Senza patire grande pressione dalla risposta del rivale, Federer ha comandato quasi sempre il gioco nei propri game, scegliendo spesso attacchi alla rete per accorciare lo scambio, non dare modo a Sonego di girarsi e spingere col diritto (nel primo set c’è riuscito spesso ed ha prodotti ottimi risultati), e soprattutto mettere in crisi il rovescio dell’azzurro. Lorenzo ha fatto grandi passi in avanti sul lato sinistro, ma il suo rovescio è diventato un gran bel colpo quando riesce a giocare su di una palla piuttosto alta e veloce, che riesce ad impattare con buona sicurezza e generare velocità e controllo. Federer invece gli ha proposto tanti slice, tanti diritti estremamente angolati sulla sinistra che “Sonny” era costretto a rigiocare in totale allungo, perdendo così tempo di impatto e velocità, e quindi anche controllo.

Proprio la difficoltà sul rovescio è costata molto caro a Sonego nel complesso del match. Nel primo set ha servito piuttosto bene, Federer era più incerto e falloso. Saltando su ogni palla con la sua solita energia e tenacia, l’azzurro ha coperto meglio il lato sinistro ed è stato pericoloso in spinta. Tante bordate col diritto hanno mandato spesso in crisi Federer. Ma una volta perso il primo set, pur continuando il suo match con grande abnegazione, Lorenzo ha iniziato a forzare troppo col diritto, si è fatto prendere dalla fretta. Probabilmente perché consapevole di non riuscire ad incidere in risposta, dall’inizio del secondo set ha affrettato eccessivamente i tempi di gioco per non crollare sul lato sinistro, ma così facendo ha commesso troppi errori. Errori per lui non usuali, sia nella spinta da sinistra che in avanzamento. I numeri dicono che nel complesso del match Sonego ha strappato poco più di venti punti in risposta, troppo pochi per fare match pari con Roger. Ha ottenuto 3 palle break (tutte nel primo set), una sfruttata, e poi nessuna negli altri parziali. Lo svizzero è salito complessivamente, anche al servizio. Con poca pressione, il braccio magico del “vecchietto” terribile è ancora capace di creare tennis eccezionale, soprattutto con i tempi di gioco rapidi dell’erba. Peccato che Lorenzo non sia riuscito a giocarsi sino in fondo – senza interruzione – il primo set. Magari avrebbe forzato il parziale al tiebreak, e finora Federer non è affatto piaciuto quando è stato costretto a giocare sotto pressione.

Applausi alla classe di Federer, che sul Centre court continua a divertire, ma applausi convinti anche a Sonego per il match di oggi e soprattutto il suo bellissimo torneo. Arrivare alla seconda settimana dei Championships era un obiettivo non facile, c’è riuscito con la sua solita intensità e focus. Bravissimo. La stagione è ancora lunga, ci farà ancora divertire Lorenzo.

Federer arriva tra i migliori 8 del torneo. Ogni match è un mattoncino di forma in più, ma per sperare di essere davvero da corsa per il titolo oltre che servire ancora meglio deve dimostrare di poter giocare con più qualità sotto pressione. Finora c’era riuscito ben poco, e i prossimi avversari oltre che forte sono ottimi ribattitori…

Marco Mazzoni

La cronaca dell’incontro.

Il match inizia sul Centrale con Sonego alla battuta. L’occasione è di quelle indimenticabili per l’azzurro, ma vince il primo game di servizio a 15. Anche “King Roger” perde solo un punto al servizio e impatta 1 pari. Con il primo Ace Lorenzo chiude il terzo game, 2-1 avanti. Nel quarto game Federer stecca clamorosamente un colpo, si rivolge agli spalti con sguardo torvo (forse un flash l’ha disturbato). È solo un attimo, serve bene lo svizzero e siamo 2 pari. Sonego trova non solo la prima di servizio ma anche una splendida smorzata, ma da 40-0 si va ai vantaggi, il campione inizia ad ingranare in risposta. Chip and charge di Roger e smash sicuro, con quattro punti di fila è palla break per Federer. Attacca Lorenzo, è chiamata OUT la palla ma il “falco” conferma che era buona, si rigioca il punto. Larga la risposta in chop di Roger. Molto aggressivo Federer, risponde lungo linea e corre avanti a prendersi il punto pungolando il rovescio dell’azzurro. Seconda palla break. Ottima prima esterna, si salva l’azzurro. Insiste lo svizzero, gioca pulito e offensivo, le palle break diventano tre. Si scambia, ma col diritto Roger finisce lungo, un vero non forzato. Scoccano i 12 minuti nel game… Caparbio Sonego, si porta 3-2. Federer macina nei propri game, Sonego va in difficoltà anche nel settimo. Un diritto lungo gli costa lo 0-30. Sbaglia ancora, 0-40, tre palle break consecutive, sotto enorme pressione Lorenzo. Attacca forte col diritto l’azzurro, ma la palla atterra di poco lunga. BREAK Federer, avanti 4-3 e servizio. Roger regala un doppio fallo e un erroraccio in spinta, ma col servizio consolida il vantaggio sul 5-3, parziale di 12-2 per lo svizzero dal 3-2 Sonego, l’inerzia sembra spostata su Roger, con il piemontese in difficoltà in risposta. Lo svizzero va in battuta sul 5-4, inizia male con un diritto sparato in rete. Bravissimo Sonego a rincorrere una volée non definitiva e toccare un lob perfetto. 0-30! Ancora una volée sbagliata da Federer, è 0-40, tre palle per il contro break per Lorenzo. Terza volée di fila sbagliata per lo svizzero, game orribile per l’ex n.1 e CONTRO BREAK per Sonego. Passaggio a vuoto di Roger nel momento a lui meno opportuno. Son 11 i punti di fila per l’azzurro, 40-0, totalmente disunito anche da fondo campo lo svizzero. Si riprende Federer con un paio di rovesci “doc” (bello un passante lungo linea), si va ai vantaggi. Forza un diritto aggressivo l’azzurro, forse anche per un cattivo rimbalzo. Palla break Federer. Si salva con una buona prima al centro. Anche l’11esimo game è una lunga battaglia, col servizio che va e viene per Lorenzo. Un lungo scambio sul rovescio è vinto da Roger, seconda palla break del game. E niente prima in campo… Ottimo il diritto inside in, premiato il rischio di Sonego, che salta a sottolineare il momento. Ma col rovescio fa fatica… terza palla break. Scambio rocambolesco, recupera e chiude con lo smash. Che lottatore! Arriva la quarta palla break ma…arriva la pioggia!?! Si interrompe il match, su palla break per Federer, pessimo momento per uno stop per l’azzurro. Si chiude il tetto per consentire la fine del match senza altri stop. Dopo 22 minuti si riparte, palla break da difendere per Lorenzo. Doppio fallo. Maledetta pioggia… BREAK Federer, torna a servire per il primo set sul 6-5. E come in precedenza, Roger va in crisi. Due errori e 0-30. Atterra sul “gesso” un diritto aggressivo dello svizzero. Un altro diritto in rete (terzo sbagliato nel game) costa a Roger il 15-40. Serve bene sulla prima palla break e chiude col diritto; appena larga la risposta di “Sonny” sulla seconda. Ottimo attacco e chiusura di volo, Set Point Federer. Col diritto cross, potente e preciso, chiude il primo set 7-5. Un parziale rocambolesco, Federer poteva chiuderlo prima ma ha sprecato molte occasioni. Sonego coraggioso e lucido come sempre, peccato per il break “della pioggia”.

Secondo set, Lorenzo inizia al servizio. A 30 muove lo score nel set. Idem Roger, 1 pari. Il set avanza spedito, fino al quinto game. Sul 30 pari Roger trova un’accelerazione superba, la palla taglia il campo imprendibile. Palla break per lo svizzero, ma si salva bene Sonego. Un brutto tocco sotto rete costa al piemontese un’altra palla break. Attacca Lorenzo, ma è corto e il diritto di Federer una sentenza. BREAK Federer, avanti 3-2 e servizio. Rischia il doppio fallo Roger sul 15-30, il nastro lo aiuta, ma lo aiuta ancor di più il cross di diritto in anticipo, perfetto. 4-2 Federer. Nel settimo game arriva uno dei punti più belli del match, attacca Roger ma il passante in corsa di Sonego è spettacolare, tutto in piedi il pubblico del Centre court. Con un gran servizio si porta 3-4, alza le mani chiedendo il sostegno del pubblico l’azzurro. Lo svizzero sale agilmente 5-3; risponde Sonego spingendo forte col diritto. Con due mazzate sul 30 pari vince il suo game, resta in scia sul 4-5. Roger serve per chiudere il parziale. Applica il suo schema preferito: servizio lavorato e diritto aggressivo. 30-0. Rischia in risposta l’azzurro, ma esagera. 40-0 e tre Set Point per il campione. Basta il primo, ottima prima esterna. 6-4 Federer. Un parziale deciso dallo strappo nel quinto game, ma a differenza del primo – complicato – set, stavolta Roger non ha concesso nella palla break e vinto gli ultimi due turni a zero. E col servizio in ritmo, è tutto molto più facile per lo svizzero. Sonego continua a provarci, ma fa sempre più fatica ad essere incisivo alla risposta e ha iniziato ad affrettare i tempi per non crollare sul lato sinistro, ma così facendo ha commesso troppi errori.

Terzo set, Lorenzo inizia alla battuta con una montagna da scalare. Troppa fretta “Sonny”, sbaglia due diritti totalmente gratuiti e crolla subito in svantaggio. Subisce il quarto break del match, e Federer ora avanti 1-0 e servizio può fare corsa di testa, forte di due set. Totalmente libero di pressione, ora i colpi di Roger scorrono molto veloci e sicuri, anche sul rovescio. Comanda lo scambio senza problemi, diverte il pubblico con le sue magie e scappa via 2-0. Lorenzo è soverchiato dal pressing di Roger, prova ad accelerare ma sull’anticipo dello svizzero affossa in rete. Crolla 0-40, tre palle del doppio break per l’ex n.1. Cancella la prima con una smorzata e poi lob perfetti. Gran punto, chiede e ottiene l’applauso, cerca di caricarsi per restare vivo nel match. Con un altro punto a tutta adrenalina cancella la seconda chance, ma sbaglia l’approccio sulla terza l’azzurro. Cede per la seconda volta il game di servizio, Federer è avanti 3-0 e servizio. Il match ormai è deciso, non c’è più tensione. 4-0 Federer, quindi finalmente Lorenzo muove lo score nel set, con Roger che quasi non ci prova più in risposta. Serve per chiudere il match “Rog” avanti 5-2. Diritto in contro piede, sicuro e veloce, 15-0. Sbaglia una volée non impossibile Federer, 30-15. Comanda col diritto inside out lo svizzero, cerca di uscire dalla morsa Lorenzo col rovescio lungo linea, ma la palla vola via larga. Doppio Match Point Federer sul 40-15. Out la risposta, Game Set Match Federer, per la 18esima volta nei quarti a Wimbledon. Applausi a Sonego per il suo match ma soprattutto per il bellissimo torneo.

Marco Mazzoni

R. Federer vs L. Sonego