WTA 250 Amburgo: Il Tabellone Principale. Al via due azzurre

WTA 250 Amburgo – Tabellone Principale – Terra rossa

(1) Dayana Yastremska vs Bye

Magdalena Frech vs Qualifier

Jasmine Paolini vs Ana Konjuh

Sara Errani vs (5) Fiona Ferro

(4) Danielle Collins vs Bye

Qualifier vs (WC) Mona Barthel

(ALT) Alternate Alternate vs Viktoriya Tomova

Qualifier vs (6) Jil Teichmann

(8) Caroline Garcia vs (WC) Jule Niemeier

Qualifier vs (WC) Tamara Korpatsch

Irina Bara vs Kristyna Pliskova

Bye vs (3) Tamara Zidansek

(7) Bernarda Pera vs Katarzyna Kawa

Astra Sharma vs Ysaline Bonaventure

Anna-Lena Friedsam vs Andrea Petkovic

Bye vs (2) Yulia Putintseva