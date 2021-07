Wimbledon: I risultati completi del Day 7. Out Alexander Zverev. Auger Aliassime sfiderà Berrettini. Novak Djokovic vola ai quarti. Eliminato Rublev. Medvedev rimandato a domani

Non ci ha messo molto Novak Djokovic (ATP1) per battere Cristian Garin (20) e approdare ai quarti di finale a Wimbledon, 6-2 6-4 6-2 il punteggio finale. Il serbo ha piazzato subito il doppio break in entrata, facendo così suo il primo set in appena 23 minuti. Più problematico invece il secondo, con il cileno che si è dimostrato davvero tenace, ma non abbastanza per riuscire ad impensierire davvero Nole, che in seguito ha fatto suo anche il terzo set in scioltezza.

Nel primo match della giornata londinese, Matteo Berrettini (9) ha liquidato in 3 set, 6-4 6-3 6-1, Ilya Ivashka (79) ed è diventato così il quinto italiano in assoluto a raggiungere i quarti di finale nella storia di Wimbledon.

Ci sono volute invece quasi 4 ore per trovare un vincitore tra Karen Khachanov (29) e Sebastian Korda (50), ma alla fine ad avere la meglio è stato il russo in 5 set.

Alexander Zverev (ATP 6) è stato estromesso agli ottavi di finale di Wimbledon in 5 set da Felix Auger-Aliassime (19) con il punteggio di 6-4 7-6 (8/6) 3-6 3-6 6-4. Il tedesco trovatosi sotto per 2-0 stava riuscendo a rendersi protagonista di una grande rimonta ma il 20enne canadese ha dimostrato grande personalità nel non lasciarsi sfuggire il match proprio sul più bello.

Tutto liscio invece per Denis Shapovalov (12) che ha eliminato Roberto Bautista-Agut (10) in soli 3 set: 6-1 6-3 7-5.

La numero 1 al mondo Ashleigh Barty si è qualificata ai quarti di Wimbledon. L’australiana ha eliminato la recente vincitrice del Roland Garros Barbora Krejcikova (WTA 17) con il punteggio di 7-5 6-3. Al prossimo turno ci andrà pure la testa di serie numero 2 del torneo, la bielorussa Aryna Sabalenka (4), che ha avuto bisogno di tre set per avere la meglio sulla kazaka Elena Rybakina (20) per 6-3 4-6 6-3.

Eliminata a sorpresa invece Iga Swiatek (7). La polacca è stata superata in rimonta per 5-7 6-1 6-1 dalla tunisina Ons Jabeur (24), che raggiunge così i quarti di uno dei 4 major per la seconda volta in carriera. Con anche la 20enne fuori dai giochi non è rimasta più nessuna vincitrice degli ultimi 7 Slam a poter ambire alla vittoria finale.

Wimbledon – 4° Turno

