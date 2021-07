Wimbledon: Roger Federer “Devi essere tu a decidere quando lasciare e non far decidere gli infortuni”. Su Sonego “Sonego ha un ottimo servizio e un bel dritto, non mi sorprende che sia arrivato fin qui”

Queste le parole di Roger Federer ai microfoni di Sky.

“All’età di quasi 40 anni non pui pensare di giocare 4-5-6 tornei di fila. Devi scegliere i momenti.

E ‘ stato un anno complicato con il Covid e la doppia operazione al ginocchio. Mi sono operato perchè volevo stare bene recuperare nel migliore dei modi.

Così come correre con i miei figli, tornare a sciare e quando capiterà giocare delle esibizioni. C’era un motivo per affrontare tutto questo.

Sono agli ottavi di Wimbledon e questo dimostra che ne valeva la pena. Devi essere tu a decidere quando lasciare e non far decidere agli infortuni. Sono molto felice ora.”

“Ho giocato molto bene le ultime due partite e sono molto contento per come stanno andando le cose.

Non è vero che voi italiani non sapete giocare sull’erba, è un luogo comune come nel calcio con il catenaccio. Sonego ha un ottimo servizio e un bel dritto, non mi sorprende che sia arrivato fin qui. Chi arriva agli ottavi di uno Slam ha le sue chanche di vittoria. Non sono sopreso del suo arrivo agli ottavi, ad essere onesti ha avuto un buon tabellone ma è stato bravo ad approfittarne.

Non è facile, è il mio ultimo Slam da 39enne. Ma sono contento di come sto giocando”