Da Wimbledon: Parlano Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Lorenzo “Da piccolo il torneo che ho vissuto di più è stato Wimbledon ed è quello che vedevo in Tv era Roger Federer”

Lorenzo Sonego: “A me piace questa situazione più ho pressione e più tiro fuori il meglio. Riesco a giocare un buon tennis quando sono sottopressione ed è quello che è accaduto oggi.

Sono riuscito a fare quei tre break (uno per ogni set), che mi sono serviti per vincere la partita. Poi oggi ho servito benissimo ed è stato importante questo punto di forza. Ero tranquillo perchè sapevo che prima o poi il break sarebbe arrivato.

Da piccolo il torneo che ho vissuto di più è stato Wimbledon ed è quello che vedevo in Tv era Roger Federer. Giocare contro di lui qui è una grande emozione. Dovrò giocare al massimo e sarà sicuramente una grande emozione”.

Matteo Berrettini: “Sento di avere quella consapevolezza li di entrare in campo e di essere un giocatore con la G Maiuscola.

Questo era uno degli obiettivi che mi sono dato quest’anno con il mio team e voglio continuare così. Non importa come gioco ma è importante avere quella consapevolezza e determinazione.

Entro in campo con la consapevolezza che sono io il favorito, il giocatore da battere e se gioco bene so che la vittoria arriva e gioco con uno spirito diverso.

Stiamo facendo la storia torneo dopo torneo e veramente un momento magico per tutti noi. Io e Lorenzo siamo molto simili entrambi veniamo da lontano e abbiamo in comune un allenatore che ci ha seguito fin da piccoli e qualcosa che va al di la anche dello Sport. Una cosa molto romantica ed è bellissimo che stia accadendo a lui e non sarà sicuramente la prima volta che gli capiterà”.