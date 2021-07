Challenger Perugia: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Caruso guida il seeding

È stato sorteggiato il tabellone principale degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup “Memorial Alfredo Mignini”. Sui campi in terra rossa del Tennis Club Perugia sarà disputato da domenica 4 a domenica 11 luglio il Challenger organizzato da MEF Tennis Events, giunto alla sesta edizione. Tante le sfide interessanti in programma, con diversi giovani talenti del circuito mondiale pronti a dare battaglia ad atleti più esperti e navigati.

Caruso debutta contro Vanni – Al primo turno ci sarà il derby azzurro tra Salvatore Caruso, testa di serie numero 1 del torneo, e Luca Vanni. Il ventottenne di Avola, numero 96 del mondo, è reduce dall’esperienza a Wimbledon, in cui è stato eliminato dall’ex top 3 ATP Marin Cilic al termine di un’intensa battaglia chiusa con lo score di 7-6(5) 7-6(1) 6-1. Il favorito della manifestazione se la vedrà con un veterano del tour, entrato in main draw grazie ad una wild card. In parità il bilancio dei precedenti tra i due: Vanni vinse 6-3 3-6 6-4 nel Futures di Mantova del 2014, Caruso si vendicò nell’ATP di Sofia di febbraio 2018 con il punteggio di 7-6(2) 6-3. Sarà quindi il loro primo scontro a livello Challenger.

Le altre sfide del main draw – Francesco Forti, anch’egli wild card, se la vedrà con l’argentino Andrea Collarini. Il forlivese classe ’99 proverà a dar seguito al suo splendido periodo di forma: Forti nelle ultime settimane ha raggiunto prima i quarti di finale del Challenger di casa, a Forlì, dopo aver superato le qualificazioni, e poi la finale dell’ITF $25.000 di Klosters, in cui è stato sconfitto dallo statunitense Nicolas Moreno de Alboran. Filippo Baldi affronterà il portoghese Nuno Borges, Flavio Cobolli avrà di fronte il kazako Dmitry Popko, mentre Federico Gaio (numero 3 del seeding) giocherà contro il bulgaro Dimitar Kuzmanov. Molto interessante la sfida tra la quinta testa di serie, Thomas Fabbiano, e il talento danese Holger Rune. Il nativo di Grottaglie va a caccia di punti preziosi per riavvicinarsi alla top 100 del ranking ATP dopo averne occupato la settantesima posizione nel settembre del 2017, mentre il diciottenne di Copenaghen è arrivato due volte in finale ed una volta in semifinale negli ultimi quattro Challenger disputati. Da tener d’occhio anche Moroni-Furness, Pellegrino-Serdarusic ed Arnaboldi-Etcheverry. Al Tennis Club Perugia è tutto pronto: sarà spettacolo.

Challenger Perugia – Main Draw

(1) Caruso, Salvatorevs (WC) Vanni, LucaCollarini, Andreavs (WC) Forti, FrancescoBaldi, Filippovs Borges, Nuno(WC) Cobolli, Flaviovs (6) Popko, Dmitry

(3) Gaio, Federico vs Kuzmanov, Dimitar

Cachin, Pedro vs Qualifier

Maden, Yannick vs Stricker, Dominic Stephan

Arnaboldi, Andrea vs (7) Etcheverry, Tomas Martin

(8) Olivo, Renzo vs Qualifier

Qualifier vs Giustino, Lorenzo

Serdarusic, Nino vs Pellegrino, Andrea

Qualifier vs (4) Zhang, Zhizhen

(5) Fabbiano, Thomas vs Rune, Holger Vitus Nodskov

Klein, Lukas vs Bonadio, Riccardo

Moroni, Gian Marco vs Furness, Evan

Sachko, Vitaliy vs (2) Martin, Andrej

Challenger Perugia – Tabellone Quali

(1) Ritschard, Alexander vs Bye

(Alt) Vervoort, Mark vs (5) Fatic, Nerman

(2) Zeppieri, Giulio vs Bye

Perchicot, Matthieu vs (6) Martineau, Matteo

(3) Skatov, Timofey vs (WC) Claverie, Lorenzo

Kravchenko, Georgii vs (7) Cazaux, Arthur

(4) Tirante, Thiago Agustin vs (WC) Passaro, Francesco

(WC) Lavoratori, Pietro vs (8) Bobrov, Bogdan

Center Court – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [3] Timofey Skatov vs [WC] Lorenzo Claverie

2. [4] Thiago Agustin Tirante vs [WC] Francesco Passaro (non prima ore: 12:30)

3. [WC] Pietro Lavoratori vs [8] Bogdan Bobrov (non prima ore: 15:00)

Grandstand – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Matthieu Perchicot vs [6] Matteo Martineau

2. Georgii Kravchenko vs [7] Arthur Cazaux (non prima ore: 12:30)

3. [Alt] Mark Vervoort vs [5] Nerman Fatic (non prima ore: 15:00)