Wimbledon: Lorenzo Sonego per la prima volta in carriera negli ottavi nel torneo londinese

Lorenzo Sonego per la prima volta in carriera raggiunge gli ottavi di finale nel torneo di Wimbledon.

Il 25enne torinese, n.27 del ranking e 23 del seeding, ha sconfitto al terzo turno l’australiano James Duckworth, 29enne di Sydney, n.91 del ranking, con il risultato di 63 64 64 in 1 ora e 47 minuti di partita.

Agli ottavi di finale Lorenzo Sonego sfiderà Federer o Norrie.

Per Lorenzo si tratta del 2° ottavo di finale Slam in carriera dopo quello conquistato al Roland Garros 2020.

Primo set: Sonego nel sesto gioco, dal 15 pari, piazzava il hreak decisivo infilando tre risposte consecutive e tre punti che gli davano il break.

L’azzurro poi non concedeva un solo 15 nei restanti due turni di battuta e conquistava la frazione per 6 a 3.

Secondo set: Lorenzo dal 3-4, 40 pari ed era alla battuta, piazzava un micidiale parziale di 10 punti consecutivi conquistando il set per 6 a 4 e chiudendo la frazione con un ace sulla palla set.

Terzo set: Sonego dopo aver mancato un break point nel primo gioco annullava sul 2 pari una pericolosa palla break.

Sul 3 pari la svolta della frazione e anche della partita con l’azzurro, che dal 30 a 0, conquistava 4 punti consecutivi ed otteneva il break e poi sul 5 a 3, 15-40 mancava due palle match sul servizio dell’avversario.

Nel gioco successivo, sul 5 a 4, l’azzurro piazzava ben tre ace, uno anche sul match point e chiudeva la partita per 6 a 4.