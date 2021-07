Da Wimbledon: Parla Matteo Berrettini (con i video di tutte le partite di oggi degli azzurri)

Matteo Berrettini : “La partita di oggi mi dà molta fiducia perché penso di non aver giocato il mio miglior tennis. Anche se in realtà non ho disputato un brutto match: ho vinto in tre set con un ragazzo che stava giocando davvero bene. Significa mi sono espresso ad un buon livello ma so che posso giocare meglio. Vedo solo cose davvero positive. Sono contento anche perché ho giocato solo tre set.

Le partite qui sull’erba possono cambiare in un attimo. Mi sono reso conto che lui giocava molto bene. Spingeva bene e sono risucito a contrastarlo e a rimanere lucido durante la partita.

Lui mi ha sorpreso in maniera positiva non vale assolutamente la sua classifica attuale. Non mi sorprenderebbe se tra qualche mese diventasse top 80. Ripeto gioca davvero un bel tennis.”