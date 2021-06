Wimbledon: Fabio Fognini si distrae un set ma è al terzo turno!!

Fabio Fognini, n.31 del ranking e 26 del seeding, approda al terzo turno del torneo di Wimbledon.

L’azzurro ha sconfitto questo pomeriggio al secondo turno il serbo Laslo Djere, n.55 ATP con il risultato di 63 64 06 64 dopo 2 ore e 15 minuti di partita.

Al terzo turno sfiderà Rublev (5) o Harris.

Da segnalare che Fabio dopo aver vinto i primi due set per 63 64, perdeva l’attenzione nel terzo set ed in pochi minuti subiva un pesante 6 a 0.

L’azzurro nel quarto parziale ritornava in campo e brekkava il serbo in apertura di parziale.

Nel secondo gicoo però Fabio subiva il controbreak.

Sul 4 pari Fognini piazzava il break a 15 e nel gioco successivo annullava due pericolose palle per il controbreak (una con un servizio vincente di seconda) e poi alla prima palla match a disposizione e dopo un bel vincente di diritto chiudeva la partita per 6 a 4.