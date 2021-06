Wimbledon: Parlano Musetti, Trevisan e Paolini che andrà a Tokyo (con i video delle partite)

Lorenzo Musetti : “Purtroppo non è andata come volevamo. Purtroppo quest’anno non abbiamo potuto fare tornei di preparazione su erba.

Era la mia prima partita ufficiale della stagione su questa superfice. Oggi lui ha servito davvero molto bene io ero un po’ vuoto diciamo sottotono ed ha meritato sicuramente la vittoria.

Sicuramente quello che ha fatto la differenza oggi è stato il servizio. All’inizio io ero partito bene alla battuta e lui aveva maggiori difficoltà poi si è completamente ribaltata la cosa nel corso del match e lui ha preso il sopravvento ed io non riuscivo più a tenere un turno di battuta.

Senza servizio qui sull’erba si fa veramente tanta fatica.”

Jasmine Paolini : Non avevo mai affrontato la Petkovic, secondo me lei è uno che si trova bene su questa superficie, perché cerca sempre di anticipare e mi ha rubato spesso il tempo. Non posso dire di essere contenta della prestazione.

Ho bisogno di tempo per adattarmi all’erba, oggi ho fatto fatica, soprattutto dalla parte del dritto ero sempre in ritardo, anche perché la palla rimbalza bassa.

La prossima settimana giocherò ad Amburgo, poi farò Losanna e quindi partirò per le Olimpiadi, perché ho saputo oggi che sono entrata in lista. Non ho mai pensato molto alle Olimpiadi, però ci speravo”.

Martina Trevisan : “Sul game del 5-4 lei ha servito bene, ma forse avrei potuto cercare di far partire meglio lo scambio. Lei ha giocato un bel match si vede che si trova bene su questa superficie. Anche a me piace giocare sull’erba, non ci ho fatto moltissime partite ma mi ci sento comunque a mio agio”.

Il mio obiettivo per il resto della stagione è di sentirmi meglio in campo, perché a livello emotivo ho avuto un inizio di stagione difficile. Mi dispiace non andare alle Olimpiadi, ma c’è sempre Parigi 2024”.