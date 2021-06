Benoit Paire, ci risiamo: Lahyani lo punisce con un warning per mancanza di impegno. Un tifoso dagli spalti: “Stai facendo perdere tempo a tutti”

Nuova settimana, nuovo torneo ma solito triste epilogo per Benoit Paire, ancora una volta sconfitto al primo turno di un torneo del circuito maggiore. Tornato in campo quest’oggi a Wimbledon per concludere l’incontro con Diego Schwartzman interrotto ieri per pioggia con l’argentino avanti per due set a zero, il tennista transalpino (n.46 ATP) ha lasciato scorrere il terzo parziale in appena diciannove minuti: sconfitta netta (6-3 6-4 6-0) in un’ora e mezza, settima battuta d’arresto consecutiva (l’ultimo successo risale al primo turno del torneo di Madrid contro Nikoloz Basilashvili).

Anche quest’oggi, purtroppo, non sono mancati i comportamenti sopra le righe da parte del trentaduenne di Avignone. Sotto per 5-0 30-0 nel terzo parziale (nell’intera frazione ha vinto appena cinque punti, di cui tre nel game d’apertura), Paire ha ricevuto un warning per “mancanza di impegno” dopo aver scagliato in rete due risposte di dritto: tutt’altro che d’accordo con la decisione presa dal giudice di sedia, lo svedese Mohamed Lahyani, il transalpino è andato a sedersi ed ha richiesto l’intervento del fisioterapista per un presunto problema fisico.

L’esperto arbitro, ovviamente, non gli ha concesso il Medical Timeout e da lì è scaturito un battibecco: “Non puoi giocare in questa maniera, devi mostrare più sportività in campo. Non posso chiamare il fisioterapista“, ha commentato Lahyani. Paire, a questo punto, ha chiesto al giudice di sedia il numero di dritti mandati in rete nel corso dei primi due set, ricevendo però dall’arbitro di origini marocchine un altro invito a comportarsi bene sul rettangolo di gioco (“Devi cercare di fare del tuo meglio“).

Contrariati per la situazione che si stava venendo a creare sul Campo 2, diversi spettatori non hanno gradito il comportamento di Paire: “Stai facendo perdere tempo a tutti“, gli ha urlato chiaramente un tifoso presente sugli spalti. Rientrato in campo dopo qualche attimo di esitazione, Paire ha “sciolto” per gli ultimi due punti chiudendo così la sua avventura al primo turno del torneo di Wimbledon.

In conferenza stampa, il tennista francese (non eleggibile per le Olimpiadi di Tokyo proprio a causa dei cattivi comportamenti tenuti nel corso di questa stagione) ha dichiarato: “La critica del tifoso non mi ha fatto né caldo né freddo, non mi interessa nulla della gente. Gioco per me stesso, non per gli spettatori. Non mi piace il trattamento riservato a noi giocatori: siamo chiusi in bolla mentre tutti gli altri sono in giro per la città, io non ho fatto altro che stare chiuso nella mia stanza e fare il tampone per il Covid-19. Non è un periodo facile per me sotto il profilo mentale, ho sempre detto che la bolla non fa per me: faccio del mio meglio, ma giocare a tennis in queste condizioni è impossibile. La scorsa settimana mi sono ritirato da Eastbourne perché non mi sentivo bene, qui a Wimbledon ho fatto del mio meglio ma ho ricevuto lo stesso un warning per scarso impegno. Eravamo 5-0 30-0, mancavano cinque minuti alla fine della partita: è ridicolo quello che è successo, ho fatto quello che ho potuto e il warning non serviva a niente“.