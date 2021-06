L’importanza delle pause nel tennis

Si dice che negli sport di squadra l’impatto mentale sia meno rilevante rispetto allo sport individuale, ma forse riflettere sulle analogie può aiutarci a capire meglio cosa succede nella mente dei tennisti nei momenti di maggiore tensione emotiva.

La nazionale italiana di calcio si è trovata ad affrontare il match contro l’Austria con tutti i favori del pronostico. Arrivava da tre match vinti con convinzione, la stampa già parlava di finale certa e la pressione e le aspettative pre-gara si facevano sempre più pressanti. L’Italia aveva tutto da perdere, l’Austria praticamente nulla, e questo probabilmente ha fatto sì che la differenza qualitativa tra le due squadre si assotigliasse al momento del fischio d’inizio. E così è stato sino ai tempi supplementari. l’Austria era al massimo della carica agonistica, l’Italia al minimo, sconcertata da quel che accadeva. Si andava a una sorta di set finale, con la favorita in balia dell’avversaria.

Poi qualcosa è cambiato, e quella pausa di cinque minuti ci ha messo del suo, cambiando l’equilibrio emotivo della sfida. l’Austria forse sentiva inconsapevolmente di aver raggiunto il suo obiettivo, e così la trance agonistica è andata a calare, come capita tra un set e l’altro in un campo da tennis. I valori in campo si sono ristabiliti, e poi il gol di Chiesa ha ribaltato la situazione, restituendo convinzione alla squadra più quotata, che alla fine ha portato a casa il match. Se sostituiamo il campo da calcio con quello da tennis, e la “mente collettiva” con quella individuale, ci accorgiamo che forse le dinamiche non sono poi così diverse. E marcano una netta differenza tra chi è campione e chi ancora non lo è diventato, tra chi ha raggiunto un piccolo traguardo e si sente appagato, e chi invece non ci sta, e sfrutta anche i momenti morti per ritrovare se stesso e le proprie convinzioni.

Chiesa rappresenta forse quel reset mentale che solo i grandi campioni del tennis sono in grado di fare, che trovano energie nuove quando un attimo prima mente e corpo credevano di non averne più, superando anche gli ostacoli più complicati, e a volte inaspettati, che anche un match sulla carta semplice può riservare. È la gestione delle pause, che nel tennis rappresentano l’80% della durata di ogni incontro, ma di cui spesso si sottovaluta l’importanza.

Dal punto di vista cognitivo, la pausa permette di smorzare l’attivazione dell’amigdala, che disattiva il nostro cervello pensante, la neocorteccia, per favorire una risposta immediata al pericolo. Attacco, fuga, o paralisi. E di fronte alla vergogna, quando il vissuto dominante è il senso di inadeguatezza, la terza opzione è la risposta più probabile. Come accadde a Berrettini nel primo scontro a Wimbledon contro Federer. Tuttavia, quando si supera un evento di questo tipo, qualcosa dentro si sblocca: è quel “click” che fornisce la consapevolezza di poter sopravvivere anche ad eventi sportivi percepiti come “drammatici”, che dà la sensazione di potersi confrontare alla pari con chiunque, che trasforma il tennista in campione.

Dott. Marco Caocci

Psicologo