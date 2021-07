Gli italiani nel circuito Future: i numeri del 2021. Agamenone sempre più leader azzurro

Continuano ad arrivare ottimi risultati per i tennisti italiani nel circuito Future: nella settimana appena trascorsa si è disputata una finale tutta azzurra in quel di Perugia con il successo di Andrea Basso su Luca Nardi.

L’italo-argentino Franco Agamenone si conferma, di gran lunga, il miglior giocatore del 2021 con cinque titoli conquistati e altre quattro finali perse. Alle sue spalle, nella graduatoria degli azzurri più in forma nel circuito ITF, troviamo Federico Arnaboldi, profeta in patria con le affermazioni a Bergamo e L’Aquila, e Giovanni Fonio, vincitore tra gennaio e marzo di due tornei (ad Antalya e Opatija). Complessivamente sono ben ventiquattro i nostri tennisti ad aver disputato almeno una finale nel circuito Future nei primi sette mesi del 2021.

FRANCO AGAMENONE (5 TITOLI – 4 FINALI)

GENNAIO – M15 Cairo (Egitto) – b. Filip Cristian Jianu (ROU) 7-6(0) 6-4

MARZO – M15 Monastir (Tunisia) – vs Naoki Nakagawa (JPN) 6-7(3) 4-6

MARZO – M15 Monastir (Tunisia) – vs Aziz Dougaz (TUN) 3-6 4-6

APRILE – M15 Monastir (Tunisia) – b. Antoine Escoffier (FRA) 6-7(2) 6-3 6-2

APRILE – M15 Monastir (Tunisia) – b. Eliakim Coulibaly (CIV) 6-2 6-3

MAGGIO – M25 Most (Repubblica Ceca) – vs Dalibor Svrcina (CZE) 4-6 6-7(3)

GIUGNO – M25 Montauban (Francia) – b. Jonathan Eysseric (FRA) 6-2 6-1

GIUGNO – M25 Bourg-en-Bresse (Francia) – vs Viktor Durasovic (NOR) 1-6 1-6

LUGLIO – M25 Casinalbo (Italia) – b. Matteo Arnaldi (ITA) 6-4 7-5

FEDERICO ARNABOLDI (2 TITOLI – 1 FINALE)

MAGGIO – M15 Heraklion (Grecia) – vs Ben Patael (ISR) 1-6 4-6

GIUGNO – M15 Bergamo (Italia) – b. Riccardo Balzerani (ITA) 6-1 6-2

LUGLIO – M15 L’Aquila (Italia) – b. Alexander Weis (ITA) 4-6 7-5 6-1

GIOVANNI FONIO (2 TITOLI – 1 FINALE)

GENNAIO – M15 Antalya (Turchia) – b. Juan Manuel Cerundolo (ARG) walkover

MARZO – M15 Opatija (Croazia) – b. Giacomo Dambrosi (ITA) 6-2 6-3

MAGGIO – M15 Antalya (Turchia) – vs Nicolas Moreno De Alboran (USA) 5-7 4-6

EDOARDO LAVAGNO (2 TITOLI)

MAGGIO – M15 Shymkent (Kazakistan) – b. Alexander Shevchenko (RUS) 6-3 6-0

MAGGIO – M15 Shymkent (Kazakistan) – b. Yan Bondarevskiy (RUS) 5-7 6-2 6-3

LUCA NARDI (1 TITOLO – 1 FINALE)

GIUGNO – M15 Genova (Italia) – b. Johan Nikles (SUI) 6-4 6-2

LUGLIO – M15 Perugia (Italia) – vs Andrea Basso (ITA) 3-6 6-4 6-7(3)

LUCIANO DARDERI (1 TITOLO – 1 FINALE)

GIUGNO – M15 Monastir (Tunisia) – b. Santiago Rodriguez Taverna (ARG) 6-3 7-5

GIUGNO – M15 Monastir (Tunisia) – vs Omni Kumar (USA) 6-7(6) 3-6

ANDREA BASSO (1 TITOLO)

LUGLIO – M15 Perugia (Italia) – b. Luca Nardi (ITA) 6-3 4-6 7-6(3)

FABRIZIO ORNAGO (1 TITOLO)

GENNAIO – M15 Cairo (Egitto) – b. José Francisco Vidal Azorín (ESP) 7-6(5) 2-6 6-4

FLAVIO COBOLLI (1 TITOLO)

APRILE – M15 Antalya (Turchia) – b. Dragos Nicolae Madaras (SWE) 0-6 6-3 6-3

FRANCESCO PASSARO (1 TITOLO)

APRILE – M15 Cairo (Egitto) – b. Giacomo Dambrosi (ITA) 6-1 6-4

RAUL BRANCACCIO (1 TITOLO)

FEBBRAIO – M15 Antalya (Turchia) – b. Oleksii Krutykh (UKR) 6-4 6-4

LUCA POTENZA (1 TITOLO)

MAGGIO – M15 Monastir (Tunisia) – b. Lucas Catarina (MON) 1-6 6-2 6-1

GIACOMO DAMBROSI (3 FINALI)

MARZO – M15 Opatija (Croazia) – vs Giovanni Fonio (ITA) 2-6 3-6

APRILE – M15 Cairo (Egitto) – vs Francesco Passaro (ITA) 1-6 4-6

MAGGIO – M15 Antalya (Turchia) – vs Orlando Luz (BRA) 4-6 6-3 4-6

FRANCESCO FORTI (2 FINALI)

MAGGIO – M25 Kiseljak (Bosnia Erzegovina) – vs Matheus Pucinelli De Almeida (BRA) 4-6 6-2 4-6

GIUGNO – M25 Klosters (Svizzera) – vs Nicolas Moreno De Alboran (USA) 4-6 3-6

EDOARDO EREMIN (1 FINALE)

FEBBRAIO – M15 Sharm El Sheikh (Egitto) – vs Yu-Hsiou Hsu (TPE) 3-6 2-6

PIETRO RONDONI (1 FINALE)

MARZO – M15 Porec (Croazia) – vs Filip Misolic (AUT) 4-6 4-6

RICCARDO BALZERANI (1 FINALE)

FEBBRAIO – M15 Nur-Sultan (Kazakistan) – vs Michal Dembek (POL) 3-6 6-7(4)

MATTIA BELLUCCI (1 FINALE)

MARZO – M15 Sharm El Sheikh (Egitto) – vs Petros Chrysochos (CYP) 0-6 2-6

GIANMARCO FERRARI (1 FINALE)

APRILE – M15 Antalya (Turchia) – vs Nicolae Frunza (ROU) 2-6 1-6

MATTEO ARNALDI (1 FINALE)

LUGLIO – M25 Casinalbo (Italia) – vs Franco Agamenone (ITA) 4-6 5-7

ALESSANDRO BEGA (1 FINALE)

MAGGIO – M15 Tbilisi (Georgia) – vs Alexander Shevchenko (RUS) 6-4 6-7(5) 3-6

RICCARDO BALZERANI (1 FINALE)

GIUGNO – M15 Bergamo (Italia) – vs Federico Arnaboldi (ITA) 1-6 2-6

ALEXANDER WEIS (1 FINALE)

LUGLIO – M15 L’Aquila (Italia) – vs Federico Arnaboldi (ITA) 6-4 5-7 1-6

LUCA GIACOMINI (1 FINALE)

GIUGNO – M15 Monastir (Tunisia) – vs Hong Seong-Chan (KOR) 5-7 3-6

*statistiche aggiornate alla settimana del 19 luglio compresa