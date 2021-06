Medvedev: “I giochi olimpici sono più importanti di un Grand Slam per la Russia”

I giochi olimpici di quest’estate sono segnati da molti ritiri da pare dei tennisti. Molti dei migliori giocatori mancheranno a Tokyo, ma la Russia è in controtendenza. Daniil Medvedev guiderà il gruppo maschile, con Andrey Rublev, Karen Khachanov e Aslan Karatsev che costituiscono il resto della squadra.

“Le Olimpiadi sono qualcosa di molto grande, sono più importanti di un Grand Slam per la Russia. Non per noi che naturalmente siamo in questo mondo. Ma per me sarà comunque un sogno che si avvera andare ai Giochi. La medaglia d’oro è un sogno per ogni atleta russo, ecco perché stiamo andando tutti. Ho pensato di giocare in singolo, in doppio e anche in doppio misto”, ha confessato.

Poi parla dell’erba: “So che posso giocare molto bene sull’erba, anche con pochi tornei come sto facendo questa settimana a Maiorca. È una superficie però dove si può facilmente perdere anche nei primi turni, proprio come è successo a me ad Halle”