Internazionali di Tennis Città di Perugia e Todi: Il tennis ritorna in Umbria

MEF Tennis Events torna in Umbria. Dopo i Gran Canaria Challenger 1 e 2, l’Emilia-Romagna Open femminile (WTA 250) e maschile (ATP 250) di Parma e gli Internazionali di Tennis Città di Forlì, la società che da oltre un decennio organizza tornei in Italia e non solo si concentra su altri due grandi appuntamenti. Da domenica 4 a domenica 11 luglio il Tennis Club Perugia ospiterà gli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup “Memorial Alfredo Mignini”, mentre da domenica 11 a domenica 18 luglio il Tennis Club Todi 1971 sarà sede degli Internazionali di Tennis Città di Todi | Sidernestor Tennis Cup. Due tornei del circuito ATP Challenger che promettono spettacolo.

Le stelle di Perugia – Salvatore Caruso guida l’entry list di Perugia. Il numero 97 del mondo andrà a caccia dell’ottavo titolo da professionista, dopo aver conquistato in carriera 6 trofei ITF e i Challenger di Como 2018 e Barcellona 2019. Alle sue spalle lo slovacco Andrej Martin, semifinalista a maggio dell’ATP 250 di Belgrado in cui è stato eliminato in tre set dal numero 1 del ranking mondiale Novak Djokovic. Poi la banda azzurra, fortemente nutrita: ci sono Federico Gaio, Alessandro Giannessi e Thomas Fabbiano. In lista anche Lorenzo Giustino e Andrea Pellegrino, ai quali si aggiungeranno i connazionali che riceveranno le wild card a ridosso dall’inizio della manifestazione. Da tener d’occhio, inoltre, il kazako Dmitry Popko, il cinese Zhizhen Zhang, l’argentino Andrea Collarini, il francese Mathias Bourgue e la stellina danese Holger Rune, ex numero 1 del mondo Junior e recente vincitore del suo primo titolo Challenger a Biella. Venerdì 2 luglio alle ore 18.30 al Tennis Club Perugia andrà in scena la conferenza stampa di apertura del torneo, durante la quale sarà sorteggiato il tabellone principale e saranno svelate le wild card.

I favoriti di Todi – Molto interessante anche l’entry list di Todi. In testa Federico Gaio, che proverà a rendersi protagonista di due settimane da sogno in terra umbra nella stagione in cui, a Barcellona, è tornato a superare un turno nel tabellone principale di un torneo ATP. Dietro di lui il gladiatore spagnolo Mario Vilella Martinez, che nella sua ultima apparizione sulla terra rossa ha ben impressionato a Parigi superando le qualificazioni del Roland Garros. Iscritti anche l’argentino Tomas Martin Etcheverry, reduce dalla semifinale del Challenger di Forlì targato MEF Tennis Events, il cileno Nicolas Jarry ed il Next-Gen spagnolo Carlos Gimeno Valero, vincitore del suo primo trofeo Challenger a Gran Canaria a marzo. Truppa azzurra composta, oltre al capolista Federico Gaio, da Andrea Pellegrino, Matteo Viola, Gian Marco Moroni, Lorenzo Giustino, Andrea Arnaboldi e Filippo Baldi. Il Tennis Club Perugia e il Tennis Club Todi 1971 si preparano a due settimane incandescenti.

