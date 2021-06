A Eastbourne Seppi sfiora la sua 33° semifinale ATP

Giovedì pomeriggio Andreas Seppi ha sfiorato a Eastbourne la sua 33° semifinale nel circuito ATP. Il 37enne di Caldaro è stato sconfitto nei quarti dei “Viking International” dall’australiano Max Purcell, numero 283 del mondo, dopo un’ora e 55 minuti di gioco in tre set per 4-6, 6-1, 4.6.

Seppi oggi ha affrontato per la seconda volta in carriera il 23enne aussie Purcell, attuale numero 283 delle classifiche mondiali. L’altoatesino aveva vinto il primo precedente l’anno scorso nelle qualificazioni di Kitzbühel in tre set. Seppi ha disputato il suo 71° quarto di finale nel circuito ATP, il primo stagionale. Dal 2004 il caldarese ha raggiunto sempre almeno una volta in stagione un quarto di finale ATP, numeri pazzeschi.

La partita era molto equilibrata. Fino al 4-4 pari entrambi i tennisti si strappano rispettivamente due volte il turno di battuta. Nel nono gioco Purcell alza i ritmi e piazza un altro break per l’allungo sul 5-4. Subito dopo l’australiano si aggiudica il primo parziale per 6-4. Nella seconda frazione di gioco ecco la grande reazione di Seppi. Il caldarese toglie due volte il servizio a Purcell, scappando sul 4-0. Poco dopo Seppi spreca addirittura due set per il possibile 6-0, ma nel gioco successivo si impone per 6-1. Si va dunque al terzo set. Nel quinto game l’azzurro conquista il break, ma non riesce a confermare il turno di battuta: 3-3. Sul 5-4 a favore dell’australiano Purcell si crea tre match point: Seppi annulla il primo, poi l’aussie trasforma il secondo per il 6-4 finale. Finisce dunque in semifinale l’avventura di Andreas Seppi. L’altoatesino, entrato nel main draw come lucky loser, si può comunque consolidare con 18.265 euro di montepremi e 51 punti ATP (40 + qualificazioni).

Domani, venerdì alle ore 11 locale verrà sorteggiato il main draw del terzo Slam stagionale, Wimbledon. A partire da lunedì Seppi sarà nuovamente tra i Top 90 del mondo.