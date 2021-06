Il curioso caso del torneo di Eastbourne

I quarti di finale dell’ATP 250 di Eastbourne ancora non si sono disputati ma sono già entrati nei “libri di storia”, indipendentemente da ciò che accadrà.

Per la prima volta nella storia del circuito dal 1990, tre degli otto giocatori che sono approdati ai quarti di finale sono lucky loser.

Soonwoo Kwon (che ha perso al primo turno di qualificazione ed era la prima testa di serie delle quali), Andreas Seppi e Max Purcell (che si incontreranno) costituiscono il trio di giocatori ancora in lizza per il titolo pur avendo già perso in questo torneo.

I Quarti di Easbourne

12:00 QF Sonego (3) – Bublik (8) 2-1 1.99 1.83

13:30 QF Purcell – Seppi 0-1 2.76 1.45

15:00 QF Ivashka – Kwon 2-1 1.53 2.52

16:30 QF Pospisil – De Minaur (2) 0-3 2.95 1.40