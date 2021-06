Combined Eastbourne: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Sonego, Seppi e Giorgi (LIVE)

Combined Eastbourne – Quarti di Finale

Centre Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Lorenzo Sonego vs [8] Alexander Bublik



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Aryna Sabalenka vs [Q] Camila Giorgi (non prima ore: 13:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Jelena Ostapenko vs Daria Kasatkina



Il match deve ancora iniziare

4. Vasek Pospisil vs [2] Alex de Minaur (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [4] Hao-Ching Chan / Latisha Chan vs Cori Gauff / Jelena Ostapenko



Il match deve ancora iniziare

1. Anett Kontaveitvs [Q] Viktorija Golubic

2. [LL] Max Purcell vs [LL] Andreas Seppi (non prima ore: 13:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Ilya Ivashka vs [LL] Soonwoo Kwon



Il match deve ancora iniziare

4. [LL] Anastasija Sevastova vs Elena Rybakina (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Nicole Melichar / Demi Schuurs vs [ALT] Christina McHale / Sabrina Santamaria



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Sharon Fichman / Giuliana Olmos vs [2] Shuko Aoyama / Ena Shibahara



Il match deve ancora iniziare

2. Lyudmyla Kichenok / Makoto Ninomiya vs [3] Alexa Guarachi / Desirae Krawczyk



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Nikola Mektic / Mate Pavic OR Rohan Bopanna / Divij Sharan vs Luke Bambridge / Jamie Murray OR [WC] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara



Il match deve ancora iniziare

4. John Peers / John-Patrick Smith OR [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs Hugo Nys / Jonny O’Mara OR [2] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah



Il match deve ancora iniziare

1. Luke Bambridge/ Jamie Murrayvs [WC] Lloyd Glasspool/ Harri Heliovaara

2. Hugo Nys / Jonny O’Mara vs [2] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

1. [1] Nikola Mektic/ Mate Pavicvs Rohan Bopanna/ Divij Sharan

2. John Peers / John-Patrick Smith vs [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury (non prima ore: 14:00)



