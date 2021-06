Combined Eastbourne: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. Altra bellissima vittoria di Camila GIorgi. E’ semifinale “Avevo bisogno di una vittoria come questa” (con il video della partita)

Secondo successo della settimana su una top ten – e quinto in carriera su una top five – per una Camila Giorgi in versione extra lusso. La numero uno azzurra è approdata nelle semifinali del torneo WTA 500 di Eastbourne.

Nei quarti la 29enne di Macerata, n.75 del ranking, promossa dalle qualificazioni, ha sconfitto per 76(5) 06 64, in due ore e 18 minuti di partita, la bielorussa Aryna Sabalenka, n.4 del ranking e prima favorita del seeding. Anche stavolta la chiave del successo è stata la risposta – che questa settimana sta funzionando alla grande -, ancora più preziosa contro un’avversaria dal servizio micidiale.

“E’ stata una partita dura ma penso di aver giocato davvero ad un buon livello. Avevo bisogno di una vittoria come questa”, le parole a caldo di Giorgi che domani in semifinale – la 15esima in carriera – troverà l’estone Anett Kontaveit, n.27 del ranking.

Combined Eastbourne – Quarti di Finale

Centre Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Lorenzo Sonego vs [8] Alexander Bublik



ATP ATP Eastbourne Sonego L. Sonego L. 6 7 Bublik A. Bublik A. 1 5 Vincitore: Sonego L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Bublik A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Sonego L. 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 Bublik A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Bublik A. 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 4-2 → 4-3 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Bublik A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Bublik A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Bublik A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Bublik A. 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Bublik A. 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Bublik A. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. [1] Aryna Sabalenka vs [Q] Camila Giorgi (non prima ore: 13:30)



WTA WTA Eastbourne Sabalenka A. Sabalenka A. 6 6 4 Giorgi C. Giorgi C. 7 0 6 Vincitore: Giorgi C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Giorgi C. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Sabalenka A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Giorgi C. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Sabalenka A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Giorgi C. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Sabalenka A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Giorgi C. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Sabalenka A. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Giorgi C. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Sabalenka A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Giorgi C. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-0 → 6-0 Sabalenka A. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Giorgi C. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Sabalenka A. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Giorgi C. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Sabalenka A. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Sabalenka A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Giorgi C. 15-0 40-0 5-5 → 5-6 Sabalenka A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Giorgi C. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Sabalenka A. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Giorgi C. 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Sabalenka A. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Giorgi C. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Sabalenka A. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Giorgi C. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Sabalenka A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Giorgi C. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

3. [WC] Jelena Ostapenko vs Daria Kasatkina



WTA WTA Eastbourne Ostapenko J. Ostapenko J. 1 7 6 Kasatkina D. Kasatkina D. 6 5 2 Vincitore: Ostapenko J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Ostapenko J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Kasatkina D. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Ostapenko J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Kasatkina D. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Ostapenko J. 15-0 15-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Kasatkina D. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Ostapenko J. 15-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Kasatkina D. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Ostapenko J. 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Kasatkina D. 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Ostapenko J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Kasatkina D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Ostapenko J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Kasatkina D. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Ostapenko J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Kasatkina D. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Ostapenko J. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Kasatkina D. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Ostapenko J. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Kasatkina D. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Ostapenko J. 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Kasatkina D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Ostapenko J. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Kasatkina D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 1-3 Ostapenko J. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Kasatkina D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Ostapenko J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

4. Vasek Pospisil vs [2] Alex de Minaur (non prima ore: 16:00)



ATP ATP Eastbourne Pospisil V. Pospisil V. 4 4 de Minaur A. de Minaur A. 6 6 Vincitore: de Minaur A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 de Minaur A. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Pospisil V. 0-15 0-40 4-4 → 4-5 de Minaur A. 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Pospisil V. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 de Minaur A. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Pospisil V. 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 de Minaur A. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Pospisil V. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 de Minaur A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Pospisil V. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 de Minaur A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Pospisil V. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 de Minaur A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Pospisil V. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 de Minaur A. 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Pospisil V. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 de Minaur A. 15-0 30-15 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Pospisil V. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 de Minaur A. 15-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Pospisil V. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

5. [4] Hao-Ching Chan / Latisha Chan vs Cori Gauff / Jelena Ostapenko



WTA WTA Eastbourne Kontaveit A. Kontaveit A. 2 7 7 Golubic V. Golubic V. 6 6 5 Vincitore: Kontaveit A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Kontaveit A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 Golubic V. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Kontaveit A. 15-0 30-0 4-5 → 5-5 Golubic V. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Kontaveit A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Golubic V. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Kontaveit A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Golubic V. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Kontaveit A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Golubic V. 15-0 30-0 30-15 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Kontaveit A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Golubic V. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 Golubic V. 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 6-6 Kontaveit A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Golubic V. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Kontaveit A. 15-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Golubic V. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Kontaveit A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Golubic V. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Kontaveit A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Golubic V. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Kontaveit A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Golubic V. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Kontaveit A. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Golubic V. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Kontaveit A. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Golubic V. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Kontaveit A. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Golubic V. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Kontaveit A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Golubic V. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Kontaveit A. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1. Anett Kontaveitvs [Q] Viktorija Golubic

2. [LL] Max Purcell vs [LL] Andreas Seppi (non prima ore: 13:30)



ATP ATP Eastbourne Purcell M. Purcell M. 6 1 6 Seppi A. Seppi A. 4 6 4 Vincitore: Purcell M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Seppi A. 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 Purcell M. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Seppi A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Purcell M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Seppi A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Purcell M. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Seppi A. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Purcell M. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Seppi A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Purcell M. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Seppi A. 15-0 30-0 30-15 1-5 → 1-6 Purcell M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 Seppi A. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Purcell M. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Seppi A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Purcell M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Seppi A. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Purcell M. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Seppi A. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Purcell M. 0-15 15-15 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Seppi A. 15-0 40-0 4-2 → 4-3 Purcell M. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Seppi A. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Purcell M. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Seppi A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Purcell M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Seppi A. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

3. [Q] Ilya Ivashka vs [LL] Soonwoo Kwon



ATP ATP Eastbourne Ivashka I. Ivashka I. 4 5 Kwon S. Kwon S. 6 7 Vincitore: Kwon S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Kwon S. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Ivashka I. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Kwon S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Ivashka I. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Kwon S. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Ivashka I. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Kwon S. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Ivashka I. 15-0 30-0 30-15 2-2 → 3-2 Kwon S. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Ivashka I. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Kwon S. 0-15 15-15 30-15 1-0 → 1-1 Ivashka I. 15-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Kwon S. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Ivashka I. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 4-4 → 4-5 Kwon S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Ivashka I. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Kwon S. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Ivashka I. 15-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Kwon S. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Ivashka I. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Kwon S. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Ivashka I. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. [LL] Anastasija Sevastova vs Elena Rybakina (non prima ore: 16:00)



WTA WTA Eastbourne Sevastova A. • Sevastova A. 30 6 0 Rybakina E. Rybakina E. 40 2 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Sevastova A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 Rybakina E. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Sevastova A. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Rybakina E. 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Sevastova A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Rybakina E. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Sevastova A. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Rybakina E. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Sevastova A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Rybakina E. 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

5. [1] Nicole Melichar / Demi Schuurs vs [ALT] Christina McHale / Sabrina Santamaria



WTA WTA Eastbourne Melichar N. / Schuurs D. Melichar N. / Schuurs D. 30 5 McHale C. / Santamaria S. • McHale C. / Santamaria S. 40 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 McHale C. / Santamaria S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 Melichar N. / Schuurs D. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 5-3 McHale C. / Santamaria S. 15-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Melichar N. / Schuurs D. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 McHale C. / Santamaria S. 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Melichar N. / Schuurs D. 2-1 → 3-1 McHale C. / Santamaria S. 0-15 2-0 → 2-1 McHale C. / Santamaria S. 15-15 0-0

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Sharon Fichman / Giuliana Olmos vs [2] Shuko Aoyama / Ena Shibahara



WTA WTA Eastbourne Fichman S. / Olmos G. Fichman S. / Olmos G. 3 3 Aoyama S. / Shibahara E. Aoyama S. / Shibahara E. 6 6 Vincitore: Aoyama S. / Shibahara E. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Aoyama S. / Shibahara E. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Fichman S. / Olmos G. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Aoyama S. / Shibahara E. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Fichman S. / Olmos G. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 3-3 Aoyama S. / Shibahara E. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-1 → 3-2 Fichman S. / Olmos G. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Aoyama S. / Shibahara E. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Fichman S. / Olmos G. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Aoyama S. / Shibahara E. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Fichman S. / Olmos G. 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Aoyama S. / Shibahara E. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Fichman S. / Olmos G. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 Aoyama S. / Shibahara E. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Fichman S. / Olmos G. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Aoyama S. / Shibahara E. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Fichman S. / Olmos G. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-2 → 1-2 Aoyama S. / Shibahara E. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Fichman S. / Olmos G. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

2. Lyudmyla Kichenok / Makoto Ninomiya vs [3] Alexa Guarachi / Desirae Krawczyk



WTA WTA Eastbourne Kichenok L. / Ninomiya M. Kichenok L. / Ninomiya M. 0 6 10 Guarachi A. / Krawczyk D. Guarachi A. / Krawczyk D. 6 4 7 Vincitore: Kichenok L. / Ninomiya M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 Guarachi A. / Krawczyk D. 1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 2-4 2-5 3-5 3-6 4-6 4-7 5-7 6-7 6-8 6-9 7-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Kichenok L. / Ninomiya M. 15-0 15-15 30-15 5-4 → 6-4 Guarachi A. / Krawczyk D. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Kichenok L. / Ninomiya M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 Guarachi A. / Krawczyk D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Kichenok L. / Ninomiya M. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Guarachi A. / Krawczyk D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Kichenok L. / Ninomiya M. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Guarachi A. / Krawczyk D. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Kichenok L. / Ninomiya M. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Guarachi A. / Krawczyk D. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Kichenok L. / Ninomiya M. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-5 → 0-6 Guarachi A. / Krawczyk D. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-4 → 0-5 Kichenok L. / Ninomiya M. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Guarachi A. / Krawczyk D. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Kichenok L. / Ninomiya M. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Guarachi A. / Krawczyk D. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [1] Nikola Mektic / Mate Pavic OR Rohan Bopanna / Divij Sharan vs Luke Bambridge / Jamie Murray OR [WC] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara



ATP ATP Eastbourne Mektic N. / Pavic M. Mektic N. / Pavic M. 6 6 18 Glasspool L. / Heliovaara H. Glasspool L. / Heliovaara H. 4 7 16 Vincitore: Mektic N. / Pavic M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 18-16 Glasspool L. / Heliovaara H. 0-1 1-1 2-1 2-2 2-3 3-3 4-3 4-4 4-5 4-6 5-6 6-6 7-6 7-7 7-8 8-8 9-8 9-9 10-9 10-10 10-11 11-11 12-11 12-12 12-13 13-13 13-14 14-14 15-14 15-15 16-15 16-16 16-17 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 Mektic N. / Pavic M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Glasspool L. / Heliovaara H. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Glasspool L. / Heliovaara H. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Mektic N. / Pavic M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Glasspool L. / Heliovaara H. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Glasspool L. / Heliovaara H. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Glasspool L. / Heliovaara H. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Glasspool L. / Heliovaara H. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Glasspool L. / Heliovaara H. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Glasspool L. / Heliovaara H. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 3-2 → 4-2 Glasspool L. / Heliovaara H. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Glasspool L. / Heliovaara H. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Glasspool L. / Heliovaara H. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. John Peers / John-Patrick Smith OR [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs Hugo Nys / Jonny O’Mara OR [2] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah



ATP ATP Eastbourne Ram R. / Salisbury J. Ram R. / Salisbury J. 6 6 10 Cabal J. / Farah R. Cabal J. / Farah R. 0 7 6 Vincitore: Ram R. / Salisbury J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 Cabal J. / Farah R. 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 4-6 4-7 5-7 6-7 6-8 6-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 0-6* 6-6 → 6-7 Cabal J. / Farah R. 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Ram R. / Salisbury J. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Cabal J. / Farah R. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Ram R. / Salisbury J. 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 Cabal J. / Farah R. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Ram R. / Salisbury J. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Cabal J. / Farah R. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Ram R. / Salisbury J. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Cabal J. / Farah R. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Ram R. / Salisbury J. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Cabal J. / Farah R. 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ram R. / Salisbury J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Cabal J. / Farah R. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-0 → 6-0 Ram R. / Salisbury J. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 Cabal J. / Farah R. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-0 → 4-0 Ram R. / Salisbury J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Cabal J. / Farah R. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Ram R. / Salisbury J. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

ATP ATP Eastbourne Bambridge L. / Murray J. Bambridge L. / Murray J. Glasspool L. / Heliovaara H. Glasspool L. / Heliovaara H. Vincitore: Gla-Heli per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

1. Luke Bambridge/ Jamie Murrayvs [WC] Lloyd Glasspool/ Harri Heliovaara

2. Hugo Nys / Jonny O’Mara vs [2] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah (non prima ore: 14:00)



ATP ATP Eastbourne Nys H. / O'Mara J. Nys H. / O'Mara J. 5 4 Cabal J. / Farah R. Cabal J. / Farah R. 7 6 Vincitore: Cabal J. / Farah R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Cabal J. / Farah R. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Nys H. / O'Mara J. 15-0 30-0 3-5 → 4-5 Cabal J. / Farah R. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Nys H. / O'Mara J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Cabal J. / Farah R. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Nys H. / O'Mara J. 15-0 40-30 40-40 1-3 → 2-3 Cabal J. / Farah R. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Nys H. / O'Mara J. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Cabal J. / Farah R. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Nys H. / O'Mara J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Cabal J. / Farah R. 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 Nys H. / O'Mara J. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Cabal J. / Farah R. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-4 → 5-5 Nys H. / O'Mara J. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Cabal J. / Farah R. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-3 → 4-4 Nys H. / O'Mara J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 Cabal J. / Farah R. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Nys H. / O'Mara J. 0-15 15-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Cabal J. / Farah R. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Nys H. / O'Mara J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Cabal J. / Farah R. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Nys H. / O'Mara J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

ATP ATP Eastbourne Mektic N. / Pavic M. Mektic N. / Pavic M. 6 7 Bopanna R. / Sharan D. Bopanna R. / Sharan D. 3 6 Vincitore: Mektic N. / Pavic M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 Mektic N. / Pavic M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Bopanna R. / Sharan D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Bopanna R. / Sharan D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Mektic N. / Pavic M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Bopanna R. / Sharan D. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Bopanna R. / Sharan D. 15-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Mektic N. / Pavic M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Bopanna R. / Sharan D. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-2 → 1-2 Mektic N. / Pavic M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Bopanna R. / Sharan D. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Mektic N. / Pavic M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-3 → 6-3 Bopanna R. / Sharan D. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Mektic N. / Pavic M. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Bopanna R. / Sharan D. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Bopanna R. / Sharan D. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Bopanna R. / Sharan D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Mektic N. / Pavic M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

1. [1] Nikola Mektic/ Mate Pavicvs Rohan Bopanna/ Divij Sharan

2. John Peers / John-Patrick Smith vs [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury (non prima ore: 14:00)