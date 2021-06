Wimbledon 2021: Andy Murray pronto a gareggiare in lana Merino grazie ad ACM e The Woolmark Company

Andy Murray torna a Wimbledon con una uniforme di gara altamente performante in lana Merino realizzata da AMC in collaborazione con The Woolmark Company.

Andy Murray ha commentato: “Sto testando la divisa da qualche mese e sono molto contento di come ci si sente indossandola e dei risultati raggiunti. Ho lavorato a stretto contatto con i designer su ogni pezzo fornendo regolarmente il mio parere – dato che per me la performance tecnica è un fattore di vitale importanza. È altrettanto significativo che il kit sia sostenibile: mi piace il fatto che abbia un aspetto ed offra una sensazione non usuali”.

Stuart McCullough, Managing Director di The Woolmark Company, ha dichiarato: “Il lancio di questo kit innovativo eleva la fibra ad un livello completamente nuovo in termini di prestazione atletica e lo fa su un palcoscenico internazionale. Riusciamo inoltre a dimostrare ancora una volta che i capi in lana Merino sono sia eleganti che adatti ad un contesto sportivo agonistico”.

Eccezionalmente traspirante e termoregolatrice, estremamente morbida al tatto e naturalmente elastica, la lana Merino si conferma ancora una volta la fibra perfetta per la performance sportiva grazie alle sue qualità intrinseche.

La collezione verrà lanciata a livello globale il 28 giugno, in concomitanza con l’inizio di Wimbledon. I look saranno disponibili su www.castore.com/ACM, con spedizioni internazionali.