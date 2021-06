Matteo Berrettini vince all’esordio al Queen’s. Era capitato anche a Boris Becker che poi vinse anche Wimbledon

Sono due i giocatori che hanno vinto il torneo del Queen’s al debutto nel torneo.

Si tratta di Boris Becker nel 1985 e del nostro Matteo Berrettini proprio pochi minuti fa.

Poco dopo Boris nel 1985 conquistò anche il torneo di Wimbledon.

Matteo potrà fare lo stesso miracolo sportivo? Lo scopriremo solo tra qualche settimana.

Won Queen’s on their tournament debut…

Boris Becker: 1985

Matteo Berrettini: 2021

Won their first Grand Slam at Wimbledon shortly after…

Boris Becker: 1985

Matteo Berrettini: 2021? pic.twitter.com/HOPpkE41Gt

— Tennis TV (@TennisTV) June 20, 2021