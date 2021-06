Parlano Matteo Berrettini e Andy Murray dopo l’incontro al Queen’s. Murray “Matteo ha nel servizio e nel dritto due grosse armi, ma dipenderà dal suo rendimento in risposta” (con il video della partita)

Matteo Berrettini : “E’ stata davvero dura. Sappiamo tutti chi è Andy, è un grande giocatore ed è stato sempre lì fino all’ultimo punto. Sono davvero felice per la mia prestazione.

So quanto sia difficile tornare da un infortunio, quindi auguro ad Andy tutto il meglio.

Ho lavorato molto duramente [sul mio servizio] nella mia carriera da quando sono un bambino. Sono cresciuto sulla terra battuta, quindi servivo più kick. Ma poi abbiamo capito che dovevo colpire in maniera diversa. Oggi la battuta ha funzionato davvero bene”.

Andy Murray : “Non è facile andare in campo quando vieni da tre anni in cui hai giocato così poco. Soprattutto quando sei sull’erba e affronti un avversario che serve così. Non saprei sulla possibilità di vincere uno Slam per Matteo. Bisogna vedere come si comporta contro avversari di alto livello, perché oggi io non ho giocato così bene. Sicuramente ha nel servizio e nel dritto due grosse armi, ma dipenderà dal suo rendimento in risposta”.