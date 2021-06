ATP 500 Halle: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno. Eliminato Roger Federer (Video)

Roger Federer (ATP 8) ha dovuto dire addio al sogno di un undicesimo titolo ad Halle già negli ottavi di finale. Opposto al giovane Felix Auger-Aliassime (21), il renano ha iniziato su ottimi livelli l’incontro, ma si è gradualmente spento uscendo poi sconfitto con il punteggio di 4-6 6-3 6-2. Il canadese ha fatto così suo il primo incontro in assoluto tra i due, che contano ben 19 anni di differenza.

Come detto Roger ha messo in mostra il meglio del suo repertorio all’inizio, ad immagine del passante di rovescio sulla palla break del 4-3, valsogli in sostanza il primo set. Auger-Aliassime è però stato bravo a restare incollato alla partita nella seconda frazione, piazzando l’allungo decisivo nel sesto gioco. Forse un po’ appannato contro un avversario a quel punto in piena fiducia, Federer ha smesso di giocare nel terzo set, nel quale è andato subito sotto per 3-0 senza trovare il modo di reagire.

ATP 500 Halle (Germania) – 2° Turno, erba

Arena – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Corentin Moutet vs [WC] Philipp Kohlschreiber



2. Jordan Thompson vs [4] Andrey Rublev



3. Felix Auger-Aliassime vs [5] Roger Federer



4. Jan-Lennard Struff vs [Q] Marcos Giron



TennisPoint Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Tomislav Brkic / Nikola Cacic vs [3] Kevin Krawietz / Horia Tecau



2. Rohan Bopanna / Divij Sharan vs [2] Lukasz Kubot / Edouard Roger-Vasselin



3. Jonathan Erlich / Lloyd Harris vs [8] Oliver Marach / Aisam-Ul-Haq Qureshi



4. [1] Ivan Dodig / Filip Polasek vs Austin Krajicek / Sam Querrey



Court 3 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Marcelo Demoliner / Santiago Gonzalez vs [LL] Yannick Hanfmann / Dominik Koepfer



2. [7] Raven Klaasen / Ben McLachlan vs Andres Molteni / Guido Pella



3. [6] Sander Gille / Joran Vliegen vs Luke Saville / Jordan Thompson