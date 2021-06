Holger Rune e la multa dell’ATP per i commenti omofobi

Holger Rune, il giovane talento che è entrato nelle ultime settimana in cronaca non sportiva a causa dei commenti omofobi durante il Challenger di Biella, conosce già la sua multa applicata dall’ATP.

L’organo di governo del tennis maschile ha aperto un’inchiesta sul giocatore danese e ha deciso di prendere il 24% del premio in denaro di Rune dal torneo italiano, circa quindi 1.500 euro.

La pena da parte dell’ATP non è stata severa, perché è stato tenuto conto delle immediate scuse da parte del giocatore e del fatto che quest’ultimo non ha precedenti nel circuito.