ATP 500 Queen’s: Matteo Berrettini con due tiebreak batte Stefano Travaglia. Il romano ha recuperato un break sia nel primo che nel secondo set

Matteo Berrettini, da testa di serie n.1, approda al secondo turno nel torneo ATP 500 del Queen’s.

Nel derby tutto italiano di primo turno non ha avuto vita facile nel battere Stefano Travaglia. Matteo si è imposto con il risultato di 76 (5( 76 (4) dopo 1 ora e 55 minuti di partita.

Al secondo turno sfiderà uno tra Paire o Murray.

Primo set: Berrettini sotto per 1 a 4, grazie al break di Travaglia nel secodo gioco, piazzava il controbreak nel settimo game (a 15 con Il nastro che sulla palla break rallentava il dritto di Travaglia e Matteo piazzava poi l’accelerazione con il dritto incrociato).

Si andava al tierbreak e Stefano avanti per 4 a 3 e servizio a disposizione cometteva un errore di diritto in avanzamento.

Sul 6 a 5 poi Berretini conquistava il minibreak e anche il set con un bellissimo diritto vincente portando a casa la frazione per 7 punti a 5.

Secondo set: Nel primo game il n.1 italiano cedeva la battuta e nel game successivo mancava due palle break.

Nel quarto game però Matteo piazzava il controbreak ai vantaggi dopo aver annullato una palla per l’1 a 3, con Il tennista marchigiano che sulla palla break perdeva il duello con il back di rovescio.

Sul 6 a 5 Berrettini mancava una palla match sul 30-40 ma era bravo Travaglia ad annullarla con un servizio vincente.

Si andava ancora al tiebreak e qui il romano si portava sul 4 a 2 (con doppio fallo di Travaglia nel sesto punto) poi sul 6 a 3 prima di chiudere la partita per 7 punti a 4 mettendo a segno sulla palla match un bellissimo passante vincente con il rovescio lungolinea.

ATP ATP London Berrettini M. Berrettini M. 7 7 Travaglia S. Travaglia S. 6 6 Vincitore: Berrettini M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 Travaglia S. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Travaglia S. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Travaglia S. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Berrettini M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Travaglia S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Berrettini M. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Travaglia S. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Berrettini M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Travaglia S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Travaglia S. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Berrettini M. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Berrettini M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Travaglia S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

14 Aces 30 Double Faults 273% (54/74) 1st Serve 57% (53/93)81% (44/54) 1st Serve Points Won 72% (38/53)55% (11/20) 2nd Serve Points Won 48% (19/40)67% (4/6) Break Points Saved 71% (5/7)12 Service Games Played 1228% (15/53) 1st Serve Return Points Won 19% (10/54)53% (21/40) 2nd Serve Return Points Won 45% (9/20)29% (2/7) Break Points Converted 33% (2/6)12 Return Games Played 1274% (55/74) Service Points Won 61% (57/93)39% (36/93) Return Points Won 26% (19/74)54% (91/167) Total Points Won 46% (76/167)