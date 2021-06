Challenger Aix en Provence: Il Tabellone Principale e di Quali. Matteo Viola presente nel Md

Challenger Aix en Provence – Tabellone Principale

(1) Carballes Baena, Roberto vs (WC) Martineau, Matteo

Qualifier vs Guinard, Manuel

Domingues, Joao vs Fratangelo, Bjorn

Lamasine, Tristan vs (8) Nagal, Sumit

(4) Cerundolo, Francisco vs (Alt) Blancaneaux, Geoffrey

Ymer, Elias vs Viola, Matteo

Otte, Oscar vs Qualifier

Robredo, Tommy vs (7) Gaston, Hugo

(6) Taberner, Carlos vs Vatutin, Alexey

(WC) Cazaux, Arthur vs (Alt) Velotti, Agustin

Olivo, Renzo vs Qualifier

(Alt) Barranco Cosano, Javier vs (3) Bagnis, Facundo

(5) Varillas, Juan Pablo vs Collarini, Andrea

Janvier, Maxime vs (WC) Jacquet, Kyrian

Lestienne, Constant vs Qualifier

Bourgue, Mathias vs (2) Verdasco, Fernando

Challenger Aix en Provence – Tabellone Quali

(1) Gomez-Herrera, Carlosvs (WC) Droguet, TitouanGengel, Marekvs (8) Esteve Lobato, Eduard

(2) Sanchez Izquierdo, Nikolas vs (Alt) Matos, Rafael

(WC) Erhard, Mathys vs (5) Geerts, Michael

(3) Dougaz, Aziz vs (Alt) Zhurbin, Alexander

Slobodchikov, Ronald vs (7) Gutierrez, Oscar Jose

(4) Chappell, Nick vs (Alt) Doumbia, Sadio

(WC) Gueymard Wayenburg, Sascha vs (6) Roca Batalla, Oriol

COURT CENTRAL CEPAC – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Sascha Gueymard Wayenburg vs [6] Oriol Roca Batalla

2. [1] Carlos Gomez-Herrera vs [WC] Titouan Droguet

COURT NISSAN COURIANT – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [4] Nick Chappell vs [Alt] Sadio Doumbia

2. [3] Aziz Dougaz vs [Alt] Alexander Zhurbin

3. [2] Nikolas Sanchez Izquierdo vs [Alt] Rafael Matos

COURT SMART TRADE – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Ronald Slobodchikov vs [7] Oscar Jose Gutierrez

2. Marek Gengel vs [8] Eduard Esteve Lobato

3. [WC] Mathys Erhard vs [5] Michael Geerts