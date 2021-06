WTA 250 Birmingham: Il Main Draw. Presente Camila Giorgi

WTA 250 Birmingham (Regno Unito) – Tabellone Principale, erba

Elise Mertens (1) vs Ajla Tomljanovic

Q vs Kristyna Pliskova

Harriet Dart (wc) vs Caroline Garcia

Su-Wei Hsieh vs Marie Bouzkova (8)

Daria Kasatkina (4) vs Polona Hercog

Madison Brengle vs Marta Kostyuk

Samantha Stosur (wc) vs Q

Lauren Davis vs Jelena Ostapenko (5)

Shuai Zhang (6) vs Q

Viktorija Golubic vs Heather Watson

Camila Giorgi vs Q

Francesca Jones (wc) vs Donna Vekic (3)

Fiona Ferro (7) vs Kristina Mladenovic

Nina Stojanovic vs Anastasia Potapova

Leylah Fernandez vs Q

Q vs Ons Jabeur (2)