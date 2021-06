Andreas Seppi centra i quarti di finale nel torneo Challenger di Nottingham

Giovedì pomeriggio Andreas Seppi ha staccato il biglietto per i quarti di finale dell’ATP Challenger di Nottingham. Il 37enne caldarese si è imposto al secondo turno sul francese Antoine Hoang (ATP 133) in tre set con il punteggio di 6-4, 6-7(4), 6-2.

Seppi è tornato in campo per il secondo turno del “Viking Open Nottingham”, ricco Challenger ATP con un montepremi di 132.280 euro che nella città britannica apre ufficialmente la stagione del tennis sui prati in vista dell’appuntamento clou di Wimbledon.

L’altoatesino, numero 98 del ranking e terza testa di serie, dopo aver battuto all’esordio per 7-6(4), 6-2 il cinese Zhizhen Zhang (ATP 175), in apertura del programma di giornata ha trovato sulla sua strada per la prima volta in carriera il francese Antoine Hoang. Il 25enne di Provence, numero 133 della classifica mondiale, ha superato al primo turno l’azzurro Thomas Fabbiano in due tiebreak.

Il primo set è molto equilibrato, anche se Seppi spreca troppo. Infatti, non riesce a trasformare sette palle break, però una la sfrutta nel quinto gioco per l’allungo del 3-2. Il caldarese controlla questo vantaggio e dopo 45 minuti di gioco chiude il parziale sul 6-4. Nel game d’apertura della seconda frazione di gioco Seppi strappa subito il servizio a Hoang. L’azzurro si porta sul 2-0 e sul proprio servizio non concede nulla fino al 5-4. Hoang tenta il tutto per tutto e si crea due palle break. Seppi annulla la prima, ma il francese sfrutta la seconda per il 5-5 pari. Poi entrambi i tennisti confermano il servizio, si va dunque al tiebreak. Tiebreak nel quale Hoang scappa subito sul 4-2 e poco dopo il francese trasforma il secondo set point per il 7-4.

Così questa sfida si decide nel terzo set. Seppi non subisce il colpo del tiebreak perso e nel quarto game strappa il turno di battuta a Hoang per il 3-1. Il caldarese non sbaglia più nulla e dopo due ore e 18 minuti di gioco si impone, sempre su servizio del francese, per 6-2.

Ai quarti contro il vincente tra Vukic e Majchrzak

Seppi accede così ai quarti di finale di Nottingham, dove affronterà domani, venerdì il vincente dell’incontro tra Aleksandar Vukic (ATP 209) e Kamil Majchrzak (ATP 126). Nessun precedente tra l’altoatesino e l’australiano, mentre Seppi ha vinto l’unico scontro diretto contro il polacco Majchrzak nel 2017 ad Antalya in due set.

CH CH Nottingham Seppi A. Seppi A. 6 6 6 Hoang A. Hoang A. 4 7 2 Vincitore: Seppi A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Hoang A. 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 Seppi A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Hoang A. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Seppi A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Hoang A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Seppi A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Hoang A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Seppi A. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 Seppi A. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Hoang A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Seppi A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Hoang A. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Seppi A. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Hoang A. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Seppi A. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Hoang A. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Seppi A. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Hoang A. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Seppi A. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Hoang A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Seppi A. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Hoang A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Seppi A. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Hoang A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Seppi A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Hoang A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Seppi A. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Hoang A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Seppi A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Hoang A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

5 Aces 103 Double Faults 563% (56/89) 1st Serve 77% (79/103)79% (44/56) 1st Serve Points Won 72% (57/79)64% (21/33) 2nd Serve Points Won 29% (7/24)75% (3/4) Break Points Saved 71% (10/14)15 Service Games Played 1528% (22/79) 1st Serve Return Points Won 21% (12/56)71% (17/24) 2nd Serve Return Points Won 36% (12/33)29% (4/14) Break Points Converted 25% (1/4)15 Return Games Played 1573% (65/89) Service Points Won 62% (64/103)38% (39/103) Return Points Won 27% (24/89)54% (104/192) Total Points Won 46% (88/192)

Seppi – Hoang

Right-Handed Plays Right-Handed

Two-Handed Backhand Two-Handed

2002 Turned Pro 2016

0/3 YTD Won/Lost 0/0

0 YTD Titles 0

377/407 CAREER W/L 5/10

3 Career Titles 0

$11,087,662 Career Prize Money $795,425