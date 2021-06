Eugenie Bouchard operata alla spalla destra. Si prevede uno stop di diversi mesi

Eugenie Bouchard dovrà stare ferma per diversi mesi a seguito di un intervento chirurgico alla spalla destra. La 27enne canadese, numero 117 della classifica WTA, non giocava dalla fine di marzo e lo scenario peggiore è stato confermato, con il problema che non è andato via con nessun altro trattamento. L’infortunio è stato accusato nel primo turno del WTA 250 di Monterrey.

“Ho delle brutte notizie. Come molti di voi sanno, ho un dolore alla spalla destra dall’autunno. A marzo, ho avuto un problema al sottoscapolare a Guadalajara. Ho provato tutte le forme di trattamento conservativo e di recupero, ma niente ha funzionato. Poi, la settimana scorsa, ho fatto l’operazione. Ho una strada difficile da percorrere, ma darò tutto per tornare al lavoro che amo”.