Dal torneo di Gaiba: Il resoconto di giornata con il Main Draw

La pioggia ha minacciato, ma fortunatamente non ha rovinato la prima giornata degli Internazionali di

tennis su erba, che saranno ospitati fino al 13 giugno dall’ASD Tennis club Gaiba (RO). Malgrado il mal

tempo, che si è abbattuto in questa parte d’Italia, la manifestazione non ha subito ritardi, e i campi da

gioco, che sono in erba naturale, hanno ben tenuto alle prime schermaglie che hanno visto protagonisti

gli atleti impegnati nel primo turno del tabellone di qualificazione del singolare maschile.

Il torneo del Tennis Gaiba, ricordiamo che è il primo torneo internazionale in Italia organizzato su erba

naturale, nella giornata odierna e domani saranno in campo le qualificazioni, ma inizieranno anche gli

incontri del tabellone di doppio e il primo turno del singolare del tabellone principale.

Gli incontri si disputeranno anche domani a partire dalle ore 10,30 fino alle 21,00, l’ingresso è libero

con un massimo di capienza di 400 persone al giorno di cui 50 negli spalti. Per le giornate a partire da

giovedì 10 giugno è possibile garantirsi un posto all’interno del circolo, fino ad un massimo di 200 posti

prenotabili, prenotando a questo link https://join.endu.net/fee/66050.

Ottima performance per il vicentino Alberto Orso che oggi si è imposto al super tie break su Leonardo

Taddia testa di serie numero 13 del tabellone di qualificazione. Nessun problema per la numero 1 Omar

Giacalone che lascia solo un game a William Rossi e per la numero 2 Francesco Vilardo che elimina in

due set il ceco Dominik Langmajer. Passano al secondo turno anche Julien Da Cuyper, Luca Castelnuovo,

Lorenzo Bocchi, Federico Bertuccioli, Andrea Guerrieri.

Md

[1] Alessandro Bega vs Luca Potenza

Andrea Basso vs Luca Giacomini

Aidan Kim vs Davide Galoppini

Kirill Kivattsev vs [6] David Pichler

[4] Marek Gengel vs Mats Rosenkranz

Robert Strombachs vs TBD

Arthur Reymond vs Mattia Bellucci

[7] Giovanni Fonio vs TBD

[8] Cristian Rodriguez vs TBD

Lorenzo Rottoli vs TBD

Pietro Rondoni vs TBD

Antoine Bellier vs [3] Luca Vanni

[5] Benjamin Lock vs Luigi Castelletti

Luciano Darderi vs TBD

Alexander Hoogmartens vs TBD

[2] Tobias Simon vs TBD

Risultati 6 giugno (alle ore 17,30)

Omar Giacalone b William Rossi 6-0 6-1; Alberto Orso b Leonardo Taddia 4-6 6-2 10-6; Francesco Vilardo

b Dominik Langmajer 7-5 6-3; Julien Da Cuyper b Leonardo Catani 6-3 6-3; Luca Castelnuovo b Gregorio

De Gasper 6-4 6-4; Lorenzo Bocchi – Alessandro Minischetti 6-1 6-2; Federico Bertuccioli b Patric Prinoth

6-4 6-4; Andrea Guerrieri b Gabriele Moghini 7-6 6-4.

Da completare: Riccardo Di Nocera – Osgar O’Hoisin; Giorgio Ricca – Lorenzo Favero; Yannik Steinegger

– Giovanni Agostinetto; Alexander Wolfschmidt – Alessandro Dragoni; Mattia Frinzi – Filippo Carpi 4-2;

Pietro Marino – Alessandro Ragazzi; Andrea Picchione – Davide Pozzi 6-3; Augusto Virgili – Alessandro

Pecci.