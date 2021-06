ATP 250 Stoccarda: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

ATP Stoccarda – Tabellone di Qualificazione

(1) Querrey, Sam vs (Alt) Duckworth, James

(WC) Masur, Daniel vs (8) Ivashka, Ilya

(2/Alt) Simon, Gilles vs (Alt) Gojowczyk, Peter

(Alt) Barrere, Gregoire vs (5) Giron, Marcos

(3) Vesely, Jiri vs (Alt) Novak, Dennis

(WC) Rodionov, Jurij vs (6) Pouille, Lucas

(4) Ruusuvuori, Emil vs (Alt) Sousa, Joao

(Alt) O’Connell, Christopher vs (7) Albot, Radu

CENTER COURT – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Sam Querrey vs [Alt] James Duckworth

2. [2/Alt] Gilles Simon vs [Alt] Peter Gojowczyk (non prima ore: 12:30)

3. [4] Emil Ruusuvuori vs [Alt] Joao Sousa (non prima ore: 14:00)

MERCEDES COURT – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Daniel Masur vs [8] Ilya Ivashka

2. [WC] Jurij Rodionov vs [6] Lucas Pouille (non prima ore: 12:30)

3. [Alt] Christopher O’Connell vs [7] Radu Albot (non prima ore: 14:00)

COURT 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Gregoire Barrere vs [5] Marcos Giron

2. [3] Jiri Vesely vs [Alt] Dennis Novak (non prima ore: 12:30)