Roland Garros: Il programma completo di Domenica 06 Giugno 2021

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00

Victoria Azarenka vs Anastasia Pavlyuchenkova

Stefanos Tsitsipas vs Pablo Carreno busta

Serena Williams vs Elena Rybakina (non prima ore 16)

Alexander Zverev vs Kei Nishikori (non prima ore 21)

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Tamara Zidansek vs Sorana Cirstea

Marketa Vondrousova vs Paula Badosa

Cristian Garin vs Daniil Medvedev

Alejandro Davidovich fokina vs Federico Delbonis

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Nadia Podoroska / Irina-Camelia Begu vs Chloé Paquet / Clara Burel

Elise Mertens / Su-Wei Hsieh vs Iga Swiatek / Bethanie Mattek-sands

Nicolas Mahut / Pierre-Hugues Herbert vs Jan-Lennard Struff / Robin Haase

Neal Skupski / Alexa Guarachi vs Wesley Koolhof / Demi Schuurs

Tim Puetz / Hugo Nys vs Benoit Paire / Romain Arneodo

Court 14 – Ore: 11:00

Pedro Martinez / Pablo Andujar vs Joran Vliegen / Sander Gille

Leylah Fernandez / Gabriela Dabrowski vs Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova

Bernarda Pera / Magda Linette vs Laura Siegemund / Lucie Hradecka

Joe Salisbury / Desirae Krawczyk vs Robert Farah / Darija Jurak

Matwe Middelkoop / Marcelo Arevalo vs Franko Skugor / Rohan Bopanna

Court 7 – Ore: 11:00

Lucie Nguyen tan vs Julia Garcia

Sean Cuenin vs Lui Maxted

Oceane Babel vs Reese Brantmeier

Petr Nesterov vs Luca Van assche

Giovanni Mpetshi perricard vs Mans Dahlberg

Court 6 – Ore: 11:00

Arthur Gea vs Elmer Moller

Petra Marcinko vs Clervie Ngounoue

Madison Sieg vs Laura Hietaranta

Michaela Laki vs Alina Shcherbinina

Laia Petretic vs Polina Kudermetova

Court 3 – Ore: 11:00

Juncheng Shang vs Philip Sekulic

Ozan Colak vs German Samofalov

Tatiana Barkova vs Hanne Vandewinkel

Thibault Verdier vs Mika Lipp

Elvina Kalieva vs Mara Guth

Court 4 – Ore: 11:00

Maria Bondarenko vs Elizabeth Coleman

Anastasiia Gureva vs Alexis Blokhina

Abedallah Shelbayh vs Jerome Kym

Mei Hasegawa vs Ekaterina Maklakova

Johanne Christine Svendsen vs Maria Sholokhova

Court 5 – Ore: 11:00

Eleonora Alvisi vs Linda Noskova

Erika Andreeva vs Valencia Xu

Pierre Yves Bailly vs Jack Anthrop

Sofia Costoulas vs Julia Middendorf

Sabina Zeynalova vs Chelsea Fontenel

Court 8 – Ore: 11:00

Charlelie Cosnet vs Alexander Bernard

Mehdi Sadaoui vs Dali Blanch

Radka Zelnickova vs Ashlyn Krueger

Sascha Gueymard wayenburg vs Igor Kudriashov

Arthur Fils vs Kokoro Isomura

Konstantin Zhzhenov vs Mili Poljicak

Court 9 – Ore: 11:00

Victoria Jimenez kasintseva vs Evialina Laskevich

Diana Shnaider vs Lois Boisson

Marko Andrejic vs Gabriel Debru

Sarah Iliev vs Robin Montgomery

Miguel Gomes vs Robin Bertrand

Court 10 – Ore: 11:00

Peter Benjamin Privara vs Martin Katz

Sebastianna Scilipoti vs Dana Guzman

Solana Sierra vs Linda Fruhvirtova

Aidan Mayo vs Matthew William Donald

Viacheslav Bielinskyi vs Ethan Quinn

Max Hans Rehberg vs Samir Banerjee

Court 11 – Ore: 11:00

Gonzalo Bueno vs Daniel Merida aguilar

Kristina Dmitruk vs Amarissa Kiara Toth

Annabelle Xu vs Lisa Pigato

Daniel Rincon vs Adolfo Daniel Vallejo

Marko Topo vs Johan Alexander Rodriguez rodriguez

Joao Victor Couto Loureiro vs Alvaro Guillen meza

Court 12 – Ore: 11:00

David Wagner vs Andy Lapthorne

Emmanuelle Morch / Angelica Bernal vs Jordanne Whiley / Yui Kamiji

Aniek Van koot / Diede De groot vs Kgothatso Montjane / Dana Mathewson

Court 13 – Ore: 11:00

Diede De groot vs Yui Kamiji

Sam Schroder / Dylan Alcott vs David Wagner / Andy Lapthorne