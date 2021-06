Challenger Almaty 1: Il Tabellone Principale. Sono tre gli azzurri al via

Challenger Almaty 1 – Tabellone Principale

(1) Martin, Andrej vs (WC) Zhukayev, Beibit

Schnur, Brayden vs Wu, Tung-Lin

Gabashvili, Teymuraz vs Qualifier

Qualifier vs (6) Popko, Dmitry

(3) Coppejans, Kimmer vs (Alt) Ortega-Olmedo, Roberto

Serdarusic, Nino vs Moroni, Gian Marco

Bergs, Zizou vs Barrios Vera, Marcelo Tomas

Tiurnev, Evgenii vs (8) Menezes, Joao

(7) Istomin, Denis vs Basic, Mirza

Tseng, Chun-hsin vs Meligeni Rodrigues Alves, Felipe

Kuzmanov, Dimitar vs Menendez-Maceiras, Adrian

Qualifier vs (4) Couacaud, Enzo

(5) Giustino, Lorenzo vs (WC) Skatov, Timofey

(WC) Yevseyev, Denis vs Bonadio, Riccardo

Qualifier vs Gimeno Valero, Carlos

Krstin, Pedja vs (2) Safwat, Mohamed