Roland Garros: Delude Fabio Fognini. Delbonis vince in tre set

Delude Fabio Fognini nel terzo turno del Roland Garros.

L’azzurro è stato sconfitto questo pomeriggio dall’argentino Federico Delbonis classe 1990 e n.51 ATP con il risultato di 64 61 63 in 2 ore e 6 minuti di partita.

Fognini quest’oggi è mancato completamente e non è stato capace, come in altre occasioni di ribaltare la partita in suo favore.

Il match inizia sul bellissimo Lenglen, purtroppo quasi vuoto, con Fognini alla battuta. Ace! Ottimo ingresso nel match per Fabio, che a 30 vince il primo game. Anche Delbonis parte forte, viene il suo game a 15 manovrando bene col rovescio e poi approfitta di un game disastroso di Fognini, un doppio fallo e tre errori. Perde il servizio a zero l’azzurro, Delbonis avanti 2-1 con un Break. Lento Fabio, arriva pesante a destra e sbaglia. 3-1 Delbonis, con 12 degli ultimi 13 punti a favore dell’argentino. Fognini sembra in evidente difficoltà nei cambi di direzione, Federico lo sorprende spesso col rovescio lungo linea, molto ben eseguito. Crolla 0-30 anche nel quinto game “Fogna”, e concede un’altra palla break ai vantaggi. Se la gioca bene, con il primo vero cambio di ritmo col diritto, per una volta reattivo e veloce. Cede però di nuovo il game di servizio alla seconda palla break. 4-1 Delbonis. L’argentino è in totale controllo dello scambio, sia col diritto cross mancino, bello carico di spin, che con il rovescio lungo linea. Cerca di verticalizzare Fabio per accorciare lo scambio e mettere pressione al rivale, ma non è preciso. Federico vola 5-1, ad un passo dal primo set. Delbonis serve per chiudere il set sul 5-2, ma affronta una palla break sul 30-40. Bravo qua l’azzurro: risposta aggressiva e via chiusura col diritto in anticipo inside out. Recupera uno dei due break Fognini, serve sotto 3-5. Con un bel parziale di 12 punti a 3 Fabio si porta 4-5, ma Federico torna a servire per il primo set. Delbonis chiude 6-4, Fognini ci prova ma sbaglia una risposta cruciale. Troppo brutto l’inizio dell’azzurro, poi finalmente entrato in partita.

Secondo set, Fognini inizia alla battuta. Arriva un game infinito, durissimo, ben 24 (!) punti. L’azzurro spreca ben nove occasioni per vincerlo (anche doppio fallo) e cede il servizio alla terza palla break, un rovescio è deviato out dal nastro. Delbonis avanti 1-0 e servizio, ma va in difficoltà nel secondo turno. Sul 30-40 concede la palla del contro break, out un rovescio in scambio. La cancella col servizio. Ne arriva un’altra, e ancora col servizio si salva Federico. Orrenda una palla corta di Delbonis, e terza palla break per Fabio. Bravo e fortunato l’argentino, attacca e tocca di volo, la palla gli resta in campo di un niente. Alla fine Delbonis si porta 2-0. Di rabbia Fognini trova un bel game, molto incisivo col diritto in anticipo, resta in scia 1-2. Al cambio di campo l’azzurro si fa rifasciare una mano (aveva colpito con molta violenza il piatto corde della sua racchetta dopo un brutto errore). L’azzurro continua ad alternare belle giocate, di gran classe, ad errori causati in gran parte perché arriva con un po’ di ritardo sulla palla. Sotto 1-3 ai vantaggi, Fognini affossa un diritto e concede la palla del doppio break. Si scambia, dritto per dritto ad alta velocità, il primo a sbagliare è l’azzurro. 4-1 e doppio break Delbonis, che urla un “Vamos” mentre la palla di Fabio fila via lunga. Nello scambio Federico è più solido, sbaglia poco e regge molto bene in difesa. Fabio prova la reazione, spinge, ma Delbonis non cede e si porta 5-1. Fognini concede due set point sul 15-40. Sbaglia malamente una risposta di rovescio Federico sul primo; spinge forte di rovescio l’argentino, un diritto dell’azzurro vola largo. 6-1 Delbonis, un set che dallo score pare dominato, ma in realtà molti game sono stati lottati, e decisivi i primi due, lontanissimi, vinti dall’argentino, che gli hanno dato grande sicurezza. Inizia a piovere a Parigi, i campi vengono coperti prima dell’inizio del terzo set.

Alla ripresa dopo la sospensione per pioggia Fabio cedeva la battuta nel secondo game e poi per ben tre volte annullava palla per il doppio break (uno era anche sul match point quando ha servito sul 2 a 5).

Nel nono gioco, sul 5 a 3, Delbonis non tremava e chiudeva la partita per 6 a 3 alla terza palla match complessiva.

Fognini: sipario discoteca