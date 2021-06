Roland Garros: Roger Federer supera l’esame Cilic. Novak Djokovic avanza facilmente ( Federer ha un battibecco con l’arbitro – Video)

Roger Federer avanza al terzo turno del Roland Garros. Nel secondo turno Roger ha sconfitto il croato Marin Cilic (ATP 47) in quattro set, con il punteggio di 6-2 2-6 7-6 (7/4) 6-2 in poco più di due ore e mezza di gioco. Il quasi quarantenne rossocrociato ha così mostrato stavolta, dopo un primo match piuttosto agevole qui a Parigi, di saper soffrire e di essere in una condizione fisica tale che gli possa permettere anche duelli più lunghi e impegnativi.

Dopo un grande inizio, Federer ha subito il rientro dell’avversario nella seconda frazione. La lotta si è alzata decisamente di livello nel terzo set in cui Federer ha saputo resistere ad un altro tentativo di rientro del balcanico. Poi, messo in tasca il tie-break, lo svizzero si è liberato andando ad imporre il proprio gioco nel quarto set, così come aveva fatto ad inizio incontro.

Ora l’ex n.1 del mondo affronterà il tedesco Dominik Köpfer (59) vittorioso sull’americano Taylor Fritz (33).

Roger Federer si è trovato anche coinvolto in una rara e molto lunga discussione con il Giudice di sedia durante il suo match contro Marin Cilic. Il croato si è lamentato che Federer lo stava facendo aspettare al servizio e l’arbitro ha dato un warning per perdita di tempo allo svizzero, che era ancora sul suo asciugamano in un angolo del campo mentre Cilic si preparava alla sua (lunga) routine di servizio.

Lo svizzero, non abituato a prendere warning, si è molto irritato dalla situazione e ha discusso con l’arbitro per quasi cinque minuti. “Ti ho sentito molto, ora mi sentirai Tu”, ha dichiarato il quasi 40enne svizzero, che ha spiegato di aver impiegato più tempo perché gli asciugamani sono negli angoli del campo.

Questo è, va ricordato, solo il quinto incontro di Federer da quando i raccattapalle hanno smesso di raccogliere gli asciugamani dei giocatori, nell’agosto 2020.

Novak Djokovic non ha alcun problema per il suo incontro di secondo turno.

Con il punteggio di 6-3 6-2 6-4 ha sconfitto l’uruguayano Pablo Cuevas (ATP 92) in poco più di due ore di gioco. Il serbo, finalista lo scorso anno a Parigi e dove si è imposto solamente nel 2016, si prepara ad un altro incontro, quello dei sedicesimi, che si preannuncia piuttosto agevole: sfiderà infatti il lituano Ricardas Berankis (93).