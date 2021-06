Al Match Ball Firenze vincono Flaminia Scarà e Andrea Picchione

Sono Flaminia Scarà e Andrea Picchione i vincitori dell’Open valido come 43° Campionato Toscano Assoluto al Match Ball Firenze.

Nell’atto conclusivo (che si è giocato il lunedi) la sorpresa Flaminia Scarà 2.4 Ct Ulivi (in semifinale aveva sconfitto la favorita numero uno Costanza Traversi 2.1 del Park Genova per 64 75) ha superato, in un match a due facce, Gaia Squarcialupi (2.3 Ct Giotto Arezzo) per 62 46 75 . “Sono davvero contenta – spiega la vincitrice – non ho mai mollato e anche sotto 5-4 nel terzo set ci ho creduto e alla fine è andata bene. E’ stata una settimana perfetta”. Soddisfatta anche la sconfitta che conquista il titolo toscano assoluto rosa “All’inizio eravamo entrambe molto fallose poi ci siamo sciolte – dice Squarcialupi – peccato perchè sul 5-4 per me al terzo ci avevo creduto” Al maschile non è arrivato il bis per Lorenzo Bocchi 2.1 (Ct Albinea) che in questa occasione viene superato 64 62 da Andrea Picchione 22enne dell’Aquila allievo della Galimberti Tennis Academy “Ho giocato davvero bene per tutta la settimana soprattutto il servizio e il diritto – spiega Picchione – vincere qui è davvero prestigioso e ci tenevo molto”. Complimenti anche dal finalista “Andrea ha giocato davvero bene, lo scorso anno ero riuscito a superarlo in questa occasione è stato bravo, giocava a pochi cm dalla riga di fondo e non riuscivo ad entrare in campo”. “Un bel torneo che conferma una storia che è iniziata 43 anni fa per volere della famiglia Casamonti – dice Guido Turi, consigliere nazionale della Federtennis – sono sicuro che il prossimo anno si tornerà a disputare l’appuntamento valido per le pre qualifiche IBI” ” Un evento importante – mette in luce l’assessore allo sport del Comune di Bagno a Ripoli – che conferma la qualità organizzativa di un circolo prestigioso come il Match Ball” “Un grazie ai soci, agli sponsor, allo staff organizzativo – conclude Leonardo Casamonti, vicepresidente del Match Ball Firenze – e soprattutto ai giocatori che hanno confermato di voler bene a questa manifestazione”

Nel doppio maschile il titolo toscano va alla coppia del Tc Bisenzio, Jacopo Stefanini e Gabriele Bonechi, che ha sconfitto i compagni di allenamento Guglielmo Stefanacci e Mattia Materi per 64 64. mentre nel doppio femminile lo scudetto toscano va al duo fiorentino Gaia Montecchi (Match Ball Firenze) e Bianca Caselli (Ct Firenze) che superano Alessia Ciampi Emma Martellenghi (Park Tennis) 64 36 10-8. Nel misto affermazione della coppia Stefano Baldoni e Vittoria Avvantaggiati su Emma Martellenghi e Mattia D’Orazi (che comunque sono campioni toscani) per 63 64

Il direttore del torneo è stato il maestro Fabio Bianchini, giudice arbitro titolare Fabio Giaretta assistito da Enrico Di Vita, Roberto Falteri, Renzo Roselli, Paolo Lapini, Daniele Turco, Riccardo Salmeri e Niccolò Stinghi.

Finale femminile: Scarà b Squarcialupi 62 46 75

Finale maschile: Picchione b Bocchi 64 62

Doppio maschile: Stefanini-Bonechi b Materi-Stefanacci 64 64

Doppio femminile: Montecchi-Caselli b Ciampi-Martellenghi 64 36 10-8

Doppio Misto: Baldoni – Avvantaggiati b Martellenghi-D’Orazi 63 64