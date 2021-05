Roland Garros: Gianluca Mager conquista il secondo turno

E’ cambiato in extremis l’avversario di Gianluca Mager al Roland Garros.

Il n.87 del ranking, ha trvato dall’altra parte della rete il tedesco Peter Gojowczyk, n.134 ATP, entrato in tabellone come lucky loser al posto dell’australiano John Millman, n.43 ATP.

Il 26enne sanremese si è imposto al primo ostacolo sul tedesco con il risultato di 62 36 64 75 dopo 2 ore e 36 minuti di partita.

Al secondo turno Gianluca Mager affronterà Jannik Sinner.

Da segnalare che Mager dopo aver vinto il primo set per 6 a 2 e perso la seconda frazione per 6 a 3 nel terzo set ha piazzato il break decisivo sul 5 a 4 quando dal 30-15 ha conquistato tre punti consecutivi e anche il break ed il set per 6 a 4.

Nel quarto set Mager annullava quattro palle break sul 3 pari e poi sul 5 pari, 15-40, annullava altri tre break point che avrebber mandato, in caso di conversione, a servire per il set il tedesco.

Nel gioco successivo però Gianluca piazzava il break ai vantaggi e alla seconda palla match a disposizione conquistava la partita per 7 a 5.