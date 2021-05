Roland Garros: I risultati completi dei giocatori italiani nel Day 2. Camila Giorgi elimina Petra Martic. Fuori a sorpresa Lorenzo Sonego

Camila Giorgi accede al secondo turno. La 29enne di Macerata, n.80 del ranking, ha eliminato all’esordio per 62 67(5) 64, in due ore e 18 minuti di partita, la croata Petra Martic, n.23 WTA e 22esima testa di serie, recente semifinalista agli Internazionali BNL d’Italia.

Al secondo turno sfiderà la russa Varvara Gracheva, n.88 del ranking.

Camila è stata avanti per 62 52 e due palle match ma ha subito il recupero dell’avversaria che ha conquistato la frazione al tiebreak.

Nel terzo set la Martic ha subito provato l’allungo dopo aver annullato una palla-break nel primo gioco (2-0) ma Giorgi ha reagito con un parziale di quattro giochi di fila (4-2). Nell’ennesimo capovolgimento Camila si è fatta raggiungere sul 4 pari. La marchigiana si è però ripresa il break di vantaggio (5-4), nel decimo gioco ha spedito in rete un diritto sul match-point, se ne è procurato un quarto con una volée, quello buono per il 64 finale.

Inattesa sconfitta di Lorenzo Sonego nel primo turno del Roland Garros.

L’azzurro, testa di serie n.26, è stato eliminato dal sudafricano Lloyd Harris, n.54 ATP in tre set.

Nel primo set Sonego ha perso la battuta nel quinto gioco (3-2) ma il sudafricano gli ha restituito subito il favore (3-3). Harris si è ripreso il break di vantaggio nell’undicesimo gioco e poco dopo ha chiuso 7-5 il primo parziale.

Nella seconda frazione Lorenzo ha annullato una palla-break in avvio: Lloyd due nel quarto game. Nel settimo gioco, però, con un diritto inside-out il sudafricano ha tolto la battuta all’azzurro Harris poi ha incamerato anche il secondo set per 64.

Nel quinto gioco del terzo set il tennista italiano ha concesso altre due palle-break e sulla seconda la risposta di Harris è stata ancora una volta fatale all’azzurro. Il sudafricano ha confermato il break salendo 4-2, nel nono gioco Sonego ha annullato quattro match-point sul proprio servizio, ma in quello successivo Harris ha archiviato la pratica per 64.

Roland Garros – 1° Turno

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

1inc. Jannik Sinner vs Pierre-Hugues Herbert



GS Roland Garros Jannik Sinner [18] Jannik Sinner [18] 6 4 6 7 6 Pierre-Hugues Herbert Pierre-Hugues Herbert 1 6 7 5 4 Vincitore: Jannik Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Pierre-Hugues Herbert 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Pierre-Hugues Herbert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Jannik Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Pierre-Hugues Herbert 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Pierre-Hugues Herbert 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Pierre-Hugues Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Jannik Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Pierre-Hugues Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Pierre-Hugues Herbert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Pierre-Hugues Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Jannik Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Pierre-Hugues Herbert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Pierre-Hugues Herbert 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Pierre-Hugues Herbert 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Jannik Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Jannik Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Pierre-Hugues Herbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Jannik Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Pierre-Hugues Herbert 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 Jannik Sinner 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Jannik Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Pierre-Hugues Herbert 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Pierre-Hugues Herbert 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Pierre-Hugues Herbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Jannik Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Pierre-Hugues Herbert 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Court 14 – Ore: 11:00

4inc. Lorenzo Musetti vs David Goffin (non prima delle ore 17)



GS Roland Garros Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 6 7 7 David Goffin [13] David Goffin [13] 0 5 6 Vincitore: Lorenzo Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 Lorenzo Musetti 0-15 0-30 0-40 6-5 → 6-6 David Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 David Goffin 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 David Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Lorenzo Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 David Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 David Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 David Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 David Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 David Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 David Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 David Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 David Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 David Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 6-0 David Goffin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-0 → 5-0 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 David Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 David Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Court 7 – Ore: 11:00

4inc. Camila Giorgi vs Petra Martic



GS Roland Garros Camila Giorgi Camila Giorgi 6 6 6 Petra Martic [22] Petra Martic [22] 2 7 4 Vincitore: Camila Giorgi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Camila Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Petra Martic 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 Camila Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Petra Martic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Camila Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Petra Martic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Camila Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Petra Martic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 Camila Giorgi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Petra Martic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 Petra Martic 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Camila Giorgi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Petra Martic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Camila Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Petra Martic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Camila Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Petra Martic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Petra Martic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Camila Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Petra Martic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Camila Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Petra Martic 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Camila Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Petra Martic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Camila Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Petra Martic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Camila Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 5 – Ore: 11:00

3inc. Alison Van uytvanck vs Martina Trevisan



GS Roland Garros Alison Van uytvanck Alison Van uytvanck 5 6 4 Martina Trevisan Martina Trevisan 7 4 6 Vincitore: Martina Trevisan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Alison Van uytvanck 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Alison Van uytvanck 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Alison Van uytvanck 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Alison Van uytvanck 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Alison Van uytvanck 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Alison Van uytvanck 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Alison Van uytvanck 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Alison Van uytvanck 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Alison Van uytvanck 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Alison Van uytvanck 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Alison Van uytvanck 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Alison Van uytvanck 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Alison Van uytvanck 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Alison Van uytvanck 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Alison Van uytvanck 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Alison Van uytvanck 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Martina Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Court 8 – Ore: 11:00

1inc. Gianluca Mager vs John Millman



GS Roland Garros Gianluca Mager Gianluca Mager 6 3 6 7 Peter Gojowczyk Peter Gojowczyk 2 6 4 5 Vincitore: Gianluca Mager Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 Peter Gojowczyk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Gianluca Mager 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Peter Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Gianluca Mager 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Peter Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Gianluca Mager 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Peter Gojowczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Gianluca Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Peter Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Gianluca Mager 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Peter Gojowczyk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Gianluca Mager 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Peter Gojowczyk 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Gianluca Mager 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Peter Gojowczyk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Gianluca Mager 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Peter Gojowczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Gianluca Mager 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Peter Gojowczyk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Gianluca Mager 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Peter Gojowczyk 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Gianluca Mager 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Peter Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Gianluca Mager 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Peter Gojowczyk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Gianluca Mager 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Peter Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Gianluca Mager 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Peter Gojowczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Gianluca Mager 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Peter Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Gianluca Mager 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Peter Gojowczyk 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Gianluca Mager 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Peter Gojowczyk 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2

Court 13 – Ore: 11:00

3inc. Lloyd Harris vs Lorenzo Sonego